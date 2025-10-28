Regeneron dépasse ses estimations trimestrielles et prévoit de soumettre à nouveau sa demande d'autorisation pour l'Eylea

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 4 et du commentaire de l'analyste au paragraphe 6) par Christy Santhosh

Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a battu les estimations de Wall Street pour les résultats du troisième trimestre mardi, aidé par une forte demande pour son traitement de l'eczéma, Dupixent, et le traitement du cancer Libtayo, envoyant les actions en hausse de 8%.

Le fabricant de médicaments a déclaré qu'il soumettra de nouveau la demande de commercialisation de la version de la seringue préremplie d'Eylea à dose plus élevée, ou Eylea HD, après que la Food and Drug Administration des États-Unis a refusé son approbation lundi.

L'entreprise a été confrontée à de nombreux revers réglementaires en raison des problèmes survenus dans l'usine de remplissage de Catalent à Bloomington, qui ont entraîné un retard pour trois applications en attente du médicament pour les yeux Eylea auprès de la FDA.

"Nous reconnaissons qu'il serait plus idéal de disposer de notre propre installation de remplissage. Nous aurions espéré que ce soit déjà le cas, mais nous avons pris un retard considérable pendant le COVID", a déclaré Leonard Schleifer, directeur général de Regeneron.

Regeneron prévoit de soumettre la demande concernant la nouvelle installation de remplissage d'ici janvier 2026, ce qui pourrait recevoir l'approbation de la FDA d'ici la mi-2026, selon plusieurs analystes.

"La mise à jour du troisième trimestre a offert une réduction des risques plus détaillée et potentiellement plus rapide concernant la nouvelle installation de remplissage pour Eylea HD que ce que la plupart des investisseurs avaient anticipé", a déclaré Carter Gould, analyste chez Cantor.

Regeneron a essayé de faire passer sa base de clients à des doses plus élevées d'Eylea, ce qui permet aux patients d'espacer les injections.

Le revenu total de la société s'est élevé à 3,75 milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 3,59 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes de son anti-inflammatoire le plus vendu, le Dupixent, fabriqué conjointement avec le fabricant français de médicaments Sanofi SASY.PA , ont augmenté de 27 % pour atteindre 4,86 milliards de dollars, contre une estimation de 4,54 milliards de dollars.

Le traitement du cancer de la peau de Regeneron, Libtayo, a rapporté des ventes de 365 millions de dollars, supérieures aux estimations de 343,75 millions de dollars.

La société a réalisé un bénéfice trimestriel de 11,83 dollars par action sur une base ajustée, contre des attentes de 9,59 dollars.