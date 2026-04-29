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Regeneron dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la demande pour Dupixent ; son action recule en raison des résultats décevants d'Eylea
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours au paragraphe 1, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5 et de commentaires de la direction aux paragraphes 7 et 8) par Puyaan Singh et Kunal Das

Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a dépassémercredi les estimations de Wall Street concernantson chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre, grâce à la forte demande pour son médicament contre l'eczéma, Dupixent.

L'action de la sociétéa toutefois chuté de près de 6% en raison de problèmes liés à son médicament ophtalmologique, Eylea, notamment les faibles ventes d'une version à dose plus élevée et un retard pris par l'autorité américaine de régulation des médicaments dans l'approbation d'une version en seringue préremplie.

La société s'appuie sur Dupixent, qu'elle développe en collaboration avec le laboratoire pharmaceutique français Sanofi

SASY.PA , pour compenser la faiblesse de son médicament ophtalmologique Eylea, qui doit faire face à la concurrence de versions moins chères et de traitements concurrents tels que Vabysmo de Roche ROPC.S .

Regeneron tente de faire passer davantage de patients à Eylea HD, la version à dose plus élevée du médicament.

L'analyste de Bernstein, William Pickering, a déclaré à Reuters que “l'absence de détails supplémentaires susceptibles de renforcer la confiance des investisseurs dans le pipeline, en particulier les délais de développement d'un successeur au Dupixent”, se reflétait également dans la faiblesse du titre.

Les ventes totalesd'Eylea, y compris la version à forte dose, ont reculé de 10% à 941 millions de dollars. Les ventes d'Eylea HD ont progressé de 52% à 468 millions de dollars, mais ont baissé en glissement trimestriel en raison de la baisse des stocks des grossistes.

Marion McCourt, responsable de la commercialisation des produits chez Regeneron, a déclaré que la société s'attendait à une “croissance séquentielle de la demande unitaire” pour la version à forte dose au cours du trimestre actuel.

La légère réduction des stocks d'Eylea devrait avoir un impact d'environ 20 millions de dollars sur les ventes du deuxième trimestre, a ajouté Mme McCourt.

Les ventes trimestrielles de Dupixent, qui s'élèvent à 4,88 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars selon Sanofi, ont dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur 4,59 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, d'après les données de LSEG.

L'année dernière, la FDA a refusé d'approuver une version en seringue préremplie d'Eylea HD en raison de problèmes survenus dans l'usine de remplissage de l'Indiana du fabricant sous contrat Catalent, désormais détenue par Novo Holdings.

Regeneron a déclaré que l'autorité de régulation n'avait pas statué avant la date butoir d'avril 2026 concernant la demande de la société visant à faire appel à un deuxième fabricant sous contrat. La société s'attend à une décision réglementaire au cours du deuxième trimestre.

La société basée à Tarrytown, dans l'État de New York, a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 9,47 dollars par action,dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 8,94 dollars.

Valeurs associées

REGENERON PHARMA
686,3600 USD NASDAQ -6,21%
ROCHE HLDG PC
317,300 CHF Swiss EBS Stocks -1,18%
SANOFI
78,320 EUR Euronext Paris -0,72%
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