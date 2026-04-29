Regeneron dépasse les prévisions de résultats trimestriels grâce à la forte demande pour le Dupixent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, grâce à la forte demande pour son médicament contre l'eczéma, Dupixent, et son médicament anticancéreux, Libtayo, qui ont compensé les pressions concurrentielles subies par son médicament ophtalmologique Eylea.

La société s'appuie sur Dupixent, qu'elle développe en collaboration avec le laboratoire pharmaceutique français Sanofi

SASY.PA , pour compenser la pression exercée sur son activité de médicaments ophtalmiques, où son médicament phare Eylea est confronté à la concurrence de versions moins chères et de traitements rivaux tels que Vabysmo de Roche ROPC.S .

Regeneron tente d'orienter davantage de patients vers Eylea HD, la version à dose plus élevée du médicament.

Les ventes trimestrielles de Dupixent – le produit biologique le plus prescrit par les dermatologues et les pneumologues aux États-Unis – enregistrées par Sanofi ont augmenté de 33 % pour atteindre 4,88 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 4,59 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Les ventes totales d'Eylea, y compris la version à forte dose, ont reculé de 10 % au cours du trimestre, à 941 millions de dollars. Les ventes d'Eylea HD ont progressé de 52 %, à 468 millions de dollars.

L'année dernière, la Food and Drug Administration américaine a refusé d'approuver une version en seringue préremplie d'Eylea HD en raison de problèmes survenus chez le fabricant sous contrat, l'usine de remplissage de Catalent dans l'Indiana, désormais détenue par Novo Holdings.

Regeneron a déclaré que l'autorité de régulation n'avait pas statué avant la date butoir d'avril 2026 concernant la demande de la société visant à faire appel à un deuxième fabricant sous contrat. La société s'attend à une décision réglementaire au cours du deuxième trimestre.

Les ventes de Libtayo, le traitement anticancéreux de Regeneron, ont augmenté de 54 % pour atteindre 438 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est établi à 3,61 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,49 milliards de dollars.

La société a également indiqué que son conseil d'administration avait autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars.

La semaine dernière, Regeneron a conclu un accord tarifaire avec le gouvernement américain, en vertu duquel elle s'est engagée à baisser certains prix Medicaid et à vendre son médicament contre le cholestérol, Praluent, à un prix réduit via une nouvelle plateforme en ligne, TrumpRx.gov.

La société, basée à Tarrytown, dans l'État de New York, a affiché un bénéfice ajusté de 9,47 dollars par action au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 8,94 dollars.