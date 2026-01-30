 Aller au contenu principal
Regeneron dépasse les attentes grâce à Dupixent, malgré les pressions sur Eylea
30/01/2026

Regeneron Pharmaceuticals a publié vendredi des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, portés par la forte croissance de Dupixent, son traitement vedette co-développé avec Sanofi. Les ventes de Dupixent ont progressé de 34% pour atteindre 4,9 milliards de dollars, en ligne avec les estimations du marché. Alors que les revenus d'Eylea reculent face à une concurrence accrue et à des contraintes réglementaires, Dupixent s'impose comme le principal moteur de croissance du groupe.

Le recul de 28% des ventes d'Eylea, à 1,1 milliard de dollars, s'explique notamment par des retards dans les processus de validation de production. Trois dossiers restent en attente d'approbation par la FDA, bien que l'agence ait validé un nouveau site pour le conditionnement du médicament en version forte dose, avec une décision attendue d'ici mi-2027. En parallèle, Libtayo, traitement anticancéreux de Regeneron, a généré 425 millions de dollars, dépassant largement les attentes.

Sur l'ensemble du trimestre, le chiffre d'affaires du laboratoire a atteint 3,88 milliards de dollars, contre 3,80 milliards attendus. Le bénéfice par action s'élève à 11,44 dollars, dépassant également les prévisions (10,62 dollars). Les investisseurs restent toutefois vigilants quant à l'échéance de 2031, date à laquelle plusieurs brevets clés de Dupixent expireront, et aux discussions en cours avec l'administration Trump sur la régulation des prix des médicaments, qui pourraient affecter la rentabilité future du secteur.

L'action était attendue en hausse de plus de 2% vendredi matin à la Bourse de New York dans le sillage de ces annonces.

