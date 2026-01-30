Regeneron dépasse les attentes grâce à Dupixent, malgré les pressions sur Eylea
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 14:34
Le recul de 28% des ventes d'Eylea, à 1,1 milliard de dollars, s'explique notamment par des retards dans les processus de validation de production. Trois dossiers restent en attente d'approbation par la FDA, bien que l'agence ait validé un nouveau site pour le conditionnement du médicament en version forte dose, avec une décision attendue d'ici mi-2027. En parallèle, Libtayo, traitement anticancéreux de Regeneron, a généré 425 millions de dollars, dépassant largement les attentes.
Sur l'ensemble du trimestre, le chiffre d'affaires du laboratoire a atteint 3,88 milliards de dollars, contre 3,80 milliards attendus. Le bénéfice par action s'élève à 11,44 dollars, dépassant également les prévisions (10,62 dollars). Les investisseurs restent toutefois vigilants quant à l'échéance de 2031, date à laquelle plusieurs brevets clés de Dupixent expireront, et aux discussions en cours avec l'administration Trump sur la régulation des prix des médicaments, qui pourraient affecter la rentabilité future du secteur.
L'action était attendue en hausse de plus de 2% vendredi matin à la Bourse de New York dans le sillage de ces annonces.
Valeurs associées
|749,1900 USD
|NASDAQ
|-0,03%
A lire aussi
-
Quand Hani Massalkhi est allé payer sa facture d'électricité jeudi à Damas, il a réalisé qu'avec les nouveaux tarifs en vigueur, la somme qu'on lui réclamait dépassait son salaire mensuel. L'ancien ingénieur agricole, qui vit avec une retraite d'environ 58 euros ... Lire la suite
-
Israël a annoncé vendredi que le poste-frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte rouvrirait dimanche, une décision assortie de restrictions draconiennes sur fond de trêve fragile dans le territoire palestinien. Le passage ouvrira le 1er février "dans ... Lire la suite
-
Le Kremlin a indiqué vendredi avoir accepté une demande du président américain de s'abstenir de frapper Kiev jusqu'à dimanche, alors que les attaques russes ont mis à mal le réseau énergétique ukrainien sollicité par un hiver glacial devant encore s'aggraver. Depuis ... Lire la suite
-
Panama est en contact avec le géant mondial du transport maritime danois Maersk afin qu'il gère temporairement les deux ports du canal reliant l’Atlantique au Pacifique, après l'annulation de la concession accordée au groupe hongkongais CK Hutchison, a annoncé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer