Regeneron avance, DZ Bank optimiste
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 16:57
Quelques jours après la publication des résultats trimestriels, DZ Bank a confirmé sa recommandation à acheter sur le titre du laboratoire pharmaceutique, tout en relevant à la marge sa cible de cours de 849 à 850 dollars.
Les analystes pensent que les premières homologations du laboratoire pharmaceutique prévues en 2026 se sont déjà matérialisées. Regeneron a enregistré une croissance à deux chiffres de ses revenus et de son bénéfice par action. Le premier a connu une hausse de 19%, à 3,6 milliards de dollars, tandis que le second a augmenté de 15%, pour s'installer à 9,47 dollars par titre. Ces deux indicateurs financiers ont été supérieurs aux prévisions.
Parmi les moteurs de revenus, il y a toujours le Dupixent via la participation aux revenus versée par le partenaire Sanofi (1,6 milliard de dollars, en progression de 36%). Il y a également Eylea, dont le déclin de la version originale s'est poursuivi (-36%) en raison de l'expiration des brevets et de la concurrence des génériques, mais la nouvelle version hautement dosée a généré 468 millions de dollars de revenus ( 53%). Enfin, le Libtayo, un médicament contre le cancer, a vu ses ventes bondir de 54%, pour atteindre 438 millions de dollars.
Pour l'ensemble de l'année, le consensus table sur un chiffre d'affaires total en hausse de 10%, à 15,8 milliards de dollars et une hausse du bénéfice ajusté par action de 6%, à 46,88 dollars.
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