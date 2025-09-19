 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 853,50
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Regeneron annonce que la thérapie contre le cancer du sang présente un taux de réponse de 100 % dans une étude sur les troubles précancéreux
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 19:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Puyaan Singh

Regeneron REGN.O a déclaré vendredi que sa thérapie expérimentale a montré une disparition complète ou partielle d'un trouble précancéreux, qui se manifeste par un cancer du sang, chez tous les patients dans un essai de phase intermédiaire.

La thérapie par anticorps bispécifique, Lynozyfic, a montré un taux de réponse global de 100 % dans une étude portant sur 24 patients atteints d'un myélome multiple à haut risque et à évolution lente. Les données ont été présentées lors de la réunion annuelle de l'International Myeloma Society à Toronto.

Le SMM est une maladie caractérisée par la présence de plasmocytes anormaux dans la moelle osseuse et d'une protéine anormale dans le sang, mais sans les symptômes ni les lésions organiques du myélome multiple actif, un type de cancer du sang. La maladie peut évoluer en myélome multiple.

Regeneron estime qu'il y a environ 4 900 nouveaux cas de SMM aux États-Unis chaque année, la forme à haut risque représentant environ 1 300 à 1 600 de ces cas.

Dans la première partie de l'étude, la maladie a complètement disparu chez 83,3 % des patients après plus d'un an de traitement. Au total, 36,8 % des patients ont obtenu une réponse complète, mais avec une médiane de 3,9 mois de traitement.

"Nous savons que les réponses s'approfondissent avec le temps", a déclaré Andres Sirulnik, responsable du développement clinique de Regeneron pour l'hématologie.

Au début de cette année, Lynozyfic a été approuvé pour les patients atteints de myélome multiple récidivant et ayant déjà reçu au moins quatre autres thérapies.

Sirulnik a déclaré que l'essai de la thérapie dans les premières lignes de traitement, comme dans l'essai SMM, est basé sur une hypothèse selon laquelle "nous commençons potentiellement à parler non seulement de traiter le cancer, mais aussi de changer le paradigme de traitement en guérissant un certain pourcentage de ces patients."

Au début de cette année, le comité consultatif sur les médicaments oncologiques de la Food and Drug Administration a voté en faveur du Darzalex Faspro de Johnson & Johnson JNJ.N pour le traitement du SMM, ce qui laisse présager une approbation potentielle.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
176,771 USD NYSE +1,51%
REGENERON PHARMA
595,4100 USD NASDAQ -0,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank