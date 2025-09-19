Regeneron annonce que la thérapie contre le cancer du sang présente un taux de réponse de 100 % dans une étude sur les troubles précancéreux

Regeneron REGN.O a déclaré vendredi que sa thérapie expérimentale a montré une disparition complète ou partielle d'un trouble précancéreux, qui se manifeste par un cancer du sang, chez tous les patients dans un essai de phase intermédiaire.

La thérapie par anticorps bispécifique, Lynozyfic, a montré un taux de réponse global de 100 % dans une étude portant sur 24 patients atteints d'un myélome multiple à haut risque et à évolution lente. Les données ont été présentées lors de la réunion annuelle de l'International Myeloma Society à Toronto.

Le SMM est une maladie caractérisée par la présence de plasmocytes anormaux dans la moelle osseuse et d'une protéine anormale dans le sang, mais sans les symptômes ni les lésions organiques du myélome multiple actif, un type de cancer du sang. La maladie peut évoluer en myélome multiple.

Regeneron estime qu'il y a environ 4 900 nouveaux cas de SMM aux États-Unis chaque année, la forme à haut risque représentant environ 1 300 à 1 600 de ces cas.

Dans la première partie de l'étude, la maladie a complètement disparu chez 83,3 % des patients après plus d'un an de traitement. Au total, 36,8 % des patients ont obtenu une réponse complète, mais avec une médiane de 3,9 mois de traitement.

"Nous savons que les réponses s'approfondissent avec le temps", a déclaré Andres Sirulnik, responsable du développement clinique de Regeneron pour l'hématologie.

Au début de cette année, Lynozyfic a été approuvé pour les patients atteints de myélome multiple récidivant et ayant déjà reçu au moins quatre autres thérapies.

Sirulnik a déclaré que l'essai de la thérapie dans les premières lignes de traitement, comme dans l'essai SMM, est basé sur une hypothèse selon laquelle "nous commençons potentiellement à parler non seulement de traiter le cancer, mais aussi de changer le paradigme de traitement en guérissant un certain pourcentage de ces patients."

Au début de cette année, le comité consultatif sur les médicaments oncologiques de la Food and Drug Administration a voté en faveur du Darzalex Faspro de Johnson & Johnson JNJ.N pour le traitement du SMM, ce qui laisse présager une approbation potentielle.