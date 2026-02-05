 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Regency prévoit un FFO annuel en hausse grâce à la demande de location et à l'augmentation des loyers
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 23:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Regency Centers REG.O a prévu pour 2026 des fonds d'exploitation supérieurs aux attentes de Wall Street jeudi, misant sur la hausse des taux de location et la résistance de la demande de location dans ses centres commerciaux ancrés dans l'épicerie.

Les sociétés d'investissement en immobilier commercial telles que Regency Centers ont bénéficié d'une demande constante pour leurs centres commerciaux, augmentant l'activité de location, les taux d'occupation et les loyers.

Le portefeuille de centres commerciaux haut de gamme de Regency, concentrés dans des localités aisées où les consommateurs ont un pouvoir d'achat élevé malgré les incertitudes macroéconomiques, comprend 379 propriétés en 2024.

Ses propriétés sont louées à de grands épiciers, dont Kroger

KR.N et Whole Foods d'Amazon AMZN.O , ainsi qu'à des détaillants tels que TJX TJX.N , Kohl's KSS.N , Albertsons

ACI.N et Target TGT.N .

Regency s'attend maintenant à ce que les FFO de 2026 de la National Association of Real Estate Investment Trusts, ou NAREIT, se situent entre 4,83 $ et 4,87 $ par action, ce qui est supérieur aux estimations des analystes, qui sont de 4,81 $.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, la société a déclaré un FFO de 1,17 $ par action, conforme aux estimations des analystes selon les données compilées par LSEG.

La société homologue Simon Property SPG.N a également prévu un FFO 2026 supérieur aux attentes en début de semaine, grâce à des taux de location élevés.

Valeurs associées

ALBERTSONS CO RG-A
17,815 USD NYSE +0,31%
AMAZON.COM
222,1400 USD NASDAQ -4,66%
KOHL'S
17,820 USD NYSE -1,85%
KROGER
66,340 USD NYSE -0,69%
REGENCY CENT REITRG
75,3800 USD NASDAQ +1,52%
SMN PRP GRP REIT
197,160 USD NYSE +0,77%
TARGET
111,220 USD NYSE -2,56%
TJX COMPANIES
156,150 USD NYSE +1,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank