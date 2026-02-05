Regency prévoit un FFO annuel en hausse grâce à la demande de location et à l'augmentation des loyers

Regency Centers REG.O a prévu pour 2026 des fonds d'exploitation supérieurs aux attentes de Wall Street jeudi, misant sur la hausse des taux de location et la résistance de la demande de location dans ses centres commerciaux ancrés dans l'épicerie.

Les sociétés d'investissement en immobilier commercial telles que Regency Centers ont bénéficié d'une demande constante pour leurs centres commerciaux, augmentant l'activité de location, les taux d'occupation et les loyers.

Le portefeuille de centres commerciaux haut de gamme de Regency, concentrés dans des localités aisées où les consommateurs ont un pouvoir d'achat élevé malgré les incertitudes macroéconomiques, comprend 379 propriétés en 2024.

Ses propriétés sont louées à de grands épiciers, dont Kroger

KR.N et Whole Foods d'Amazon AMZN.O , ainsi qu'à des détaillants tels que TJX TJX.N , Kohl's KSS.N , Albertsons

ACI.N et Target TGT.N .

Regency s'attend maintenant à ce que les FFO de 2026 de la National Association of Real Estate Investment Trusts, ou NAREIT, se situent entre 4,83 $ et 4,87 $ par action, ce qui est supérieur aux estimations des analystes, qui sont de 4,81 $.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, la société a déclaré un FFO de 1,17 $ par action, conforme aux estimations des analystes selon les données compilées par LSEG.

La société homologue Simon Property SPG.N a également prévu un FFO 2026 supérieur aux attentes en début de semaine, grâce à des taux de location élevés.