Regency Centers revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année grâce à une forte demande de location

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Regency Centers REG.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions annuelles concernant les FFO Nareit et le bénéfice de base, misant sur la hausse des loyers et la forte demande de location dans ses centres commerciaux axés sur l'alimentation.

* Les fonds d’investissement immobilier commercial (FPI) tels que Regency Centers ont bénéficié d’une demande résiliente pour leurs centres commerciaux, ce qui a stimulé l’activité de location, les taux d’occupation et les loyers.

* Le portefeuille de centres commerciaux haut de gamme de Regency est concentré dans des quartiers à revenus élevés où les consommateurs disposent d’un fort pouvoir d’achat malgré les incertitudes économiques.

* Le portefeuille de Regency Centers comprend 481 biens immobiliers à la date de 2025, qui sont loués, entre autres, à de grandes chaînes de supermarchés, notamment Kroger KR.N , ainsi qu’à des enseignes de distribution telles que TJX Companies TJX.N , Kohl’s KSS.N , Albertsons ACI.N et Target

TGT.N .

* La société table désormais sur un FFO de la National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit) par action pour 2026 compris entre 4,84 et 4,88 dollars, contre une prévision antérieure de 4,83 à 4,87 dollars par action.

* Regency prévoit que son bénéfice d'exploitation de base annuel par action se situera entre 4,62 et 4,66 dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 4,59 à 4,63 dollars par action.

* Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, la société a annoncé un FFO de 1,21 dollar par action, conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.