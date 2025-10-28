Regency Centers revoit à la hausse ses prévisions annuelles de Fonds provenant des opérations (FFO) en raison de la demande soutenue d'espaces commerciaux

Regency Centers REG.O a revu à la hausse mardi ses prévisions annuelles de Fonds provenant des opérations (FFO), misant sur la résistance de la demande pour ses centres commerciaux rattachés à des épiceries, soutenus par des locataires qui s'occupent des produits de première nécessité.

Les sociétés d'investissement immobilier, dont Regency Centers, ont bénéficié de la location à des locataires axés sur les produits de première nécessité, les pressions inflationnistes incitant les consommateurs à donner la priorité aux achats essentiels et à les stocker.

Regency s'attend à ce que le Fonds provenant des opérations (FFO) de la National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) pour 2025 se situe entre 4,62 et 4,64 dollars par action, alors que la fourchette précédente était de 4,59 à 4,63 dollars par action.

Regency, qui loue des locaux à des épiciers tels que Kroger

KR.N et Whole Foods et à des détaillants tels que Ulta Beauty

ULTA.O , Target TGT.N et Kohl's KSS.N , a également résisté à l'incertitude économique, y compris aux changements de politiques tarifaires, grâce à son portefeuille de centres commerciaux situés dans des endroits aisés.

La société prévoit également un bénéfice d'exploitation annuel de base par action compris entre 4,39 et 4,41 dollars, contre 4,36 et 4,40 dollars prévus précédemment.

La société a tiré parti de l'exiguïté de l'espace commercial, ce qui a permis d'augmenter les loyers sans freiner la demande.

Pour le troisième trimestre, qui s'est achevé le 30 septembre, la société a déclaré un Fonds provenant des opérations (FFO) de 1,15 $ par action, conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.