Regency Centers maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année, compte tenu de la vigueur de la demande locative

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Regency Centers REG.O a maintenu mercredi ses prévisions annuelles de FFO (flux de trésorerie provenant de l'exploitation) établies par Nareit, misant sur la solidité de la demande locative dans ses centres commerciaux axés sur l'alimentation.

La demande soutenue d'espaces commerciaux a profité aux REIT commerciaux tels que Regency Centers, soutenant les volumes de location, les taux d'occupation et la croissance des loyers.

* Le portefeuille de centres commerciaux haut de gamme de la société est concentré dans des localités aisées où les consommateurs disposent d'un fort pouvoir d'achat malgré les incertitudes macroéconomiques.

* Pour le premier trimestre clos le 31 mars, la société a annoncé un FFO de 1,20 $, conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

* Regency a maintenu son FFO annuel par action, tel que défini par la National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit), entre 4,83 et 4,87 dollars

* Elle a également maintenu son bénéfice d'exploitation de base par action diluée dans une fourchette comprise entre 4,59 $ et 4,63 $.