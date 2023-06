Reflux de l’inflation française

Amundi

Ralentissement de l'IPC sur 1 an aux États-Unis, augmentation des obligations américaines à 2 ans, semaine positive pour les actions mondiales… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Alors que les craintes autour de l'évolution des taux d'intérêt s'apaisent quelque peu à la fin d'une semaine marquée par de nombreuses décisions de politique monétaire, les marchés d'actions européens terminent la semaine en hausse.

L'inflation française est confirmée à 5,1 % en mai, conformément à la première estimation annoncée à la fin du mois dernier. Ce reflux de l'inflation intervient alors que la Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi ses taux directeurs d'un quart de point, pour la huitième fois d'affilée. Malgré cette tendance baissière de l'inflation, Christine Lagarde, présidente de la BCE, rappelle qu'il n'y a pas de signes clairs que l'inflation sous-jacente (hors prix de l'énergie et de l'alimentation) a atteint son pic. Elle s'inquiète notamment des pressions inflationnistes provoquées par les hausses de salaires.

Aux Etats-Unis, les prix ont ralenti plus que prévu en mai et comme attendu par les marchés, la banque centrale américaine (Fed) a laissé ses taux inchangés mais pourrait les relever de nouveau cette année, à deux reprises. Dans ce contexte plus serein, les marchés ont poursuivi leur hausse dans un environnement rassuré par le rebond surprise des ventes au détail, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont confirmé l'apparition de tensions sur le marché du travail en se maintenant à leur plus haut niveau depuis octobre 2021. Les rendements des bons du Trésor américain ont reflué, ce qui a entraîné la hausse des valeurs de croissance les plus sensibles à l'évolution des taux.

La devise japonaise poursuit sa baisse après le statu quo de la Banque du Japon alors que la BCE continue son resserrement monétaire, atteignant son niveau le plus bas enregistré en 15 ans face à l'euro.

L'engagement renouvelé des banques centrales à combattre l'inflation, au risque de peser sur la croissance, impacte également les cours du pétrole.

De son côté, la Chine prévoit d'injecter des fonds de relance dans son économie et d'assouplir certaines règles immobilières. Les projets du gouvernement central visant à intervenir plus directement dans l'économie font suite aux baisses de taux d'intérêt décidées cette semaine par la Banque populaire de Chine.

