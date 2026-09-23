Réflexions sur l'impact de l'agent IA sur le secteur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices boursiers américains dans le rouge; le Nasdaq affiche la plus forte baisse, reculant de >1 %

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire est le plus faible de l’S&P 500; celui de l’énergie arrive en tête des hausses

* Le dollar s'apprécie d'environ 0,6 %; l'or recule d'>1,5 %; le pétrole brut américain et le bitcoin perdent tous deux environ 2,5 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans bondit à environ 5,13 %, atteignant son plus haut niveau depuis juillet 2007

23 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

RÉFLEXIONS SUR L’IMPACT DE L’AGENT D’IA SUR LE SECTEUR FINANCIER

Le lancement récent de Muse, un agent personnel d’intelligence artificielle de Meta Platforms META.O , est la dernière avancée en matière d’IA à susciter des craintes de bouleversements dans des secteurs tels que les services financiers.

Les valeurs financières ont été malmenées mardi, les investisseurs ayant pris conscience que Muse pourrait entraîner des changements dans le secteur, les sociétés de gestion de patrimoine et les assureurs étant les plus touchés, tandis que les grandes banques ont également reculé. Mercredi, le secteur financier du S&P 500 .SPSY est pratiquement stable après avoir chuté de 2 % lors de la séance précédente. L’indice bancaire du S&P 500 .SPXBK est en baisse de 0,6 % après avoir plongé de 3 % la veille.

Après la vague de ventes de mardi, les analystes de BofA Research, sous la houlette d’Ebrahim Poonawala, ont examiné la menace potentielle et formulé quelques recommandations à l’intention des investisseurs et des banques.

La crainte est que Muse, qui a récemment dépassé ChatGPT en tant qu’application iPhone la plus téléchargée, finisse par réduire l’inertie des clients en incitant ces derniers à transférer leur argent de comptes de dépôt à faible coût vers des comptes leur offrant des rendements plus élevés. Si cela se produit, cela pourrait pousser les banques à relever leurs taux de dépôt.

Dans ce contexte, Poonawala a déclaré que la vague de ventes impulsives de mardi n’était pas particulièrement surprenante. Il a toutefois suggéré aux investisseurs de surveiller l’évolution des dépôts bancaires plutôt que le nombre de téléchargements de l’application ou le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Muse.

« Si l’IA agentique modifie véritablement les comportements, cela devrait se traduire par une hausse des coûts de dépôt, une baisse des soldes non rémunérés et une concurrence accrue pour les financements marginaux », a déclaré l’analyste de recherche. « Tant que les coûts de dépôt n’augmenteront pas plus rapidement que ne le justifient les taux ou la concurrence, la thèse de la disruption restera purement théorique. »

Dans ce contexte, Poonawala décrit l’IA agentique comme « un risque évolutif s’étalant sur plusieurs années plutôt qu’un événement de perturbation des dépôts à court terme ». Même si les téléchargements ont explosé, il note que les préoccupations des consommateurs concernant « la vie privée, la confiance et les risques liés à l’octroi d’un accès aux comptes financiers à des agents » pourraient ralentir l’adoption de cette technologie.

Cela ne signifie toutefois pas que les banques doivent se contenter d’attendre les choses en croisant les doigts.

En effet, l’analyste a suggéré qu’elles auraient tout intérêt à « accepter une certaine auto-cannibalisation ». Par exemple, il considère le produit « Smart Cash » de JPMorgan

JPM.N , qui n’a pas encore été lancé et qui devrait aider les clients à optimiser automatiquement leurs soldes, comme un pas dans la bonne direction.

Étant donné que les entreprises et les clients fortunés sont probablement déjà sensibles aux taux, BofA estime que le changement de comportement le plus important viendra très certainement des consommateurs lambda et des petites entreprises. Tout en reconnaissant que les données sont floues, ils ont estimé qu’environ 35 % des soldes de dépôts sont « stables » dans les six plus grandes banques.

Mais en fin de compte, Poonawala fait valoir que la question clé pour les banques est de savoir à qui appartiennent l’agent, le portefeuille et la relation client.

Les valeurs du secteur de l’assurance ont également chuté mardi, l’indice S&P 500 dédié à l’assurance .SPXIN enregistrant une baisse de 1,7 %, avant de remonter de 0,2 % mercredi. Dans une note de recherche distincte, les analystes de BofA, dirigés par Joshua Shanker, ont évoqué la crainte, dans un scénario baissier, que les outils d’assurance basés sur l’IA ne créent une « course vers le bas » en exposant le secteur à une concurrence accrue.

Mais Shanker a fait valoir que l’inverse pourrait être vrai, car « une plus grande transparence devrait profiter aux consommateurs et récompenser les assureurs disposant des meilleures analyses de souscription, commettant le moins d’erreurs de tarification et bénéficiant des plus grandes économies d’échelle ».

Dans cette optique, Shanker estime que Progressive PGR.N est particulièrement bien placée dans un contexte où « davantage de clients peuvent se tourner vers le prestataire offrant le meilleur rapport qualité-prix ». Toutefois, son action a reculé de 0,3 % ce mercredi, après avoir chuté de 2 % mardi.

D’un autre côté, si les investisseurs recherchent plus souvent qu’auparavant la meilleure police d’assurance, cela pourrait signifier que « les revenus de commissions risquent d’être mis sous pression ». Dans ce contexte, Shanker a désigné les distributeurs de produits d’assurance des particuliers, tels que Goosehead GSHD.O , comme étant les plus exposés. L’action Goosehead a perdu 4,3 % mercredi, après avoir chuté de 11,5 % lors de la séance précédente. Le titre a perdu près d’un tiers de sa valeur depuis la sortie de Muse, le 8 septembre.

À l’inverse, l’action Meta a progressé d’environ 25 %, par rapport à son plus haut niveau atteint jusqu’à présent au cours de cette séance.

(Sinéad Carew)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LES CLIENTS DE BOFA REVIENNENT VERS LES ACTIONS, LES VALEURS DE MOYENNE CAPITALISATION ÉTANT TRÈS RECHERCHÉES CLIQUEZ ICI

LES INVESTISSEURS PARIENT SUR UNE HAUSSE DES BUDGETS DU PENTAGONE. ALORS POURQUOI LES TITRES DU SECTEUR DE LA DÉFENSE SONT-ILS EN DIFFICULTÉ? CLIQUEZ ICI

QUOI DE NEUF? L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LES TAUX IMMOBILIERS, VOILÀ TOUT CLIQUEZ ICI

LE PÉTROLE EN HAUSSE / WALL STREET EN BAISSE: LE MILIEU DE LA SEMAINE COMMENCE SUR UNE NOTE MODÉRÉE CLIQUEZ ICI

SELON LA RBC, LA FAIBLESSE DU SECTEUR DE L'IA SEMBLE ALIMENTER LA REMONTÉE DU SECTEUR BIOTECH CLIQUEZ ICI

LE TEST DE L'ÉTENDUE DU MARCHÉ POURRAIT ÊTRE LA CLÉ DU PROCHAIN MOUVEMENT DU NASDAQ CLIQUEZ ICI

LA CHINE MENACE LES CÂBLES SOUS-MARINS CLIQUEZ ICI

LE PÉTROLE POURRAIT DÉPASSER LES 150 $ SI LES PERTURBATIONS SE PROLONGENT JUSQU'AU PRINTEMPS 2027 — BOFA CLIQUEZ ICI

TRUMP-XI: À LA RECHERCHE D’UN ACCORD COMMERCIAL, PAS D’UN GRAND MARCHANDAGE CLIQUEZ ICI

POURQUOI LES PARIS SUR LES TAUX DE L’EURO CONTINUERONT DE NE PAS SE SOUCIER DE LA BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE CLIQUEZ ICI

LA VIGUEUR DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE AIDE LE STOXX À PROGRESSER LÉGÈREMENT CLIQUEZ ICI

AVANT L'OUVERTURE: L'EUROPE EN HAUSSE TANDIS QUE LE PÉTROLE RESTE SOUS LES 100 DOLLARS CLIQUEZ ICI

LE DOLLAR AUSTRALIEN JOUE LES FIGURANTS TANDIS QUE L’IA ACCAPARE LA SCÈNE CLIQUEZ ICI