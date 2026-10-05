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Reflection, soutenue par Nvidia, dévoile le premier modèle d'IA destiné à rivaliser avec les modèles ouverts chinois
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 22:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NVDA.O , une start-up soutenue par Nvidia et spécialisée dans l’IA, a dévoilé lundi son premier modèle à poids ouverts, baptisé « Beam ». L’entreprise entend ainsi rivaliser avec des modèles chinois moins coûteux, tels que DeepSeek et Kimi, dans les tâches de programmation et les tâches agentiques.

Reflection a déclaré que Beam était compétitif face au GLM-5.2 de la start-up chinoise d'IA Z.ai et qu'il se rapprochait du Qwen3.8-Max dans les tâches de programmation et les tâches agentiques.

Voici quelques détails:

* La start-up a indiqué que Beam contient au total 501 milliards de paramètres, c’est-à-dire de variables qui déterminent la manière dont un système d’IA traite les informations, mais n’en active que 23 milliards pour chaque tâche afin de rendre le modèle plus rapide et moins coûteux à exploiter en n’utilisant qu’une partie de son réseau pour chaque tâche.

* À titre de comparaison, le GLM-5.2 de Z.ai compte environ 744 milliards de paramètres au total, dont 40 milliards de paramètres actifs.

* Ce lancement intervient alors que les entreprises technologiques américaines tentent de contrer la concurrence des modèles chinois à poids ouvert, qui sont moins chers, plus personnalisables et capables de générer du code presque aussi bien que les modèles de pointe d’OpenAI et d’Anthropic.

* Fondée en 2024 par Misha Laskin et Ioannis Antonoglou, deux anciens chercheurs de DeepMind, Reflection développe des outils qui automatisent le développement logiciel, un domaine d’application de l’IA en pleine expansion.

* Plus tôt cette année, Reflection a signé un accord avec SpaceX pour bénéficier d’une capacité de calcul supplémentaire au sein du centre de données Colossus 2 de la société dirigée par Elon Musk.

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