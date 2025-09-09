Reflection AI, soutenue par Nvidia, vise une valorisation de 5,5 milliards de dollars alors que l'IA s'emballe, selon le FT

Reflection AI, soutenue par Nvidia, lève environ 1 milliard de dollars dans le cadre d'un financement qui valorisera la startup jusqu'à 5,5 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le tour de table pourrait valoriser Reflection entre 4,5 et 5,5 milliards de dollars, y compris le nouvel investissement, a ajouté le FT.

L'annonce pourrait potentiellement marquer un bond de près de 10 fois de l'évaluation, six mois seulement après la précédente levée de fonds externe de l'entreprise, où elle était évaluée à 545 millions de dollars, selon les données de PitchBook.

Les startups qui exploitent l'intelligence artificielle continuent d'attirer les capitaux des investisseurs, la technologie naissante ayant même déclenché une course à l'infrastructure de plusieurs milliards de dollars au sein des entreprises de la Big Tech.

La branche de capital-risque de Nvidia investirait au moins 250 millions de dollars, ajoute le rapport. Lightspeed Venture Partners, Sequoia et DST Global de Yuri Milner participent également à ce tour de table.

Fondée en 2024 par Misha Laskin et Ioannis Antonoglou, deux anciens chercheurs de DeepMind soutenus par Google GOOGL.O , Reflection développe des outils qui automatisent le codage, un cas d'utilisation très utile de l'IA.

Le dernier financement intervient également dans le cadre de la guerre des enchères dans la Silicon Valley déclenchée par les talents de l'IA tels que Laskin et Antonoglou, Meta META.O offrant des salaires et des primes à la signature comparables à ceux des athlètes professionnels.