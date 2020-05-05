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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Refile-Total-Résultat net ajusté du T1 en baisse de 35%
Reuters05/05/2020 à 10:21

5 mai (Reuters) -

* TOTAL SA - RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU T1 USD 34 MLNS (ET NON MDS) VERSUS USD 3,11 MDS IL Y A UN AN

* TOTAL SA - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, RÉUNI LE 4 MAI 2020, A DÉCIDÉ LA DISTRIBUTION D'UN PREMIER ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2020 D'UN MONTANT DE 0,66 €/ACTION

* TOTAL SA - RATIO D'ENDETTEMENT À FIN MARS 21% VERSUS 19,8% IL Y A UN AN

* TOTAL SA - RÉSULTAT NET AJUSTÉ DILUÉ PAR ACTION AU T1 USD 0,66 VERSUS USD 1,02 IL Y A UN AN

* TOTAL SA - FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION AU T1 USD 1,3 MDS VERSUS USD 3,63 MDS IL Y A UN AN

* TOTAL SA - LE GROUPE À DECIDÉ DE RÉDUIRE LES INVESTISSEMENST DE PRÈS DE 25% POUR LES LIMITER A 14 G$ CETTE ANNÉE

* TOTAL SA - RATIO D'ENDETTEMENT À FIN MARS 21% (HORS CONTRATS DE LOCATION) VERSUS 19,8% IL Y A UN AN

* TOTAL -LA PRIORITÉ DU GROUPE EST DE GÉNÉRER UN NIVEAU DE CASH-FLOW PERMETTANT DE CONTINUER À INVESTIR DANS DES GRANDS PROJETS RENTABLES

* TOTAL SA - LE CASH-FLOW NET DU GROUPE RESSORT À 391MLN USD AU T1 2020

* TOTAL - LES NOUVELLES MESURES PRISES PERMETTRONT DE MAINTENIR LE POINT MORT CASH ORGANIQUE SOUS LES 25$/B EN 2020

* TOTAL SA - LE RÉSULTAT NET DU T1 AJUSTÉ BAISSE DE 35% ET LA RENTABILITÉ DES CAPITAUX PROPRES S'ETABLIT À 9,8% AVEC UN TAUX D'ENDETTEMENT DE 21%

* TOTAL SA - SUR LE COVID-19: LES VENTES DANS LE RÉSEAUX SONT EN BAISSE DE 10% SUR UN AN DU FAIT DE L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

* TOTAL SA - LE PDG DE TOTAL, PATRICK POUYANNÉ, À PROPOSÉ DE RÉDUIRE DE 25% SON SALAIRE FIXE POUR LE RESTE DE L'ANNÉE 2020

* TOTAL -LE GROUPE MAINTIENT SON NIVEAU D'INVESTISSEMENTS PRÉVUS DE 1,5 À 2 G$ PAR AN DANS L'ÉLECTRICITÉ BAS CARBONE

* TOTAL -LE GROUPE ANTICIPE UN NIVEAU D'UTILISATION MOYEN DE SON OUTIL DE RAFFINAGE MONDIAL SUR L'ANNÉE ENTRE 70 ET 75% (VERSUS 84% EN 2019)

* TOTAL SA - LE GROUPE A DÉCIDÉ DE RÉDUIRE LES INVESTISSEMENTS NETS DE PRÈS DE 25% POUR LES LIMITER À 14 G$ CETTE ANNÉE

* TOTAL - TOTAL ANNONCE AUJOURD'HUI SON AMBITION D'ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE (NET ZERO) À HORIZON 2050

* TOTAL SA - TOTAL AUGMENTERA LA PART DE SES INVESTISSEMENTS DÉDIÉS À L'ÉLECTRICITÉ BAS-CARBONE POUR ATTEINDRE 20% D'ICI 2030 OU PLUS TÔT

* TOTAL SA - ACCÉLÈRE SA CROISSANCE EN ENTRANT DANS DES PROJETS RENOUVELABLES REPRÉSENTANT UNE CAPACITÉ TOTAL BRUTE INSTALLÉE DE PLUS DE 6 GW EN PARTICULIER EN INDE, AU QATAR ET EN ESPAGNE

* TOTAL SA - LA BAISSE DU PRIX DU PÉTROLE AURA UN IMPACT SUR LES PRIX DES CONTRATS LONG TERME DE GNL À COMPTER DU T2

* TOTAL SA - ACCÈS À PRÈS DE 6 GW DE CAPACITÉS RENOUVELABLES SOLAIRES (INDE, QATAR, FRANCE) ET ÉOLIENNES (FRANCE, UK)

Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur [ ]

(Rédaction de Paris)

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