Redwire remporte un contrat de 44 millions de dollars pour la mission Otter de la DARPA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de la société d'infrastructure spatiale Redwire RDW.N ont bondi de 9,2 % à 5,93 $ avant la mise sur le marché

** RDW déclare avoir obtenu un contrat de 44 millions de dollars pour la phase 2 afin de faire avancer le projet DARPA Otter Very Low Earth Orbit (VLEO) du Département de la Défense

** Le contrat de phase 2 prévoit le financement de la fabrication et de la livraison de l'engin spatial en vue du lancement de la mission

** Avec Otter et notre plateforme SabreSat, nous réalisons des missions plus performantes à des altitudes plus basses", a déclaré Tom Campbell, président des missions spatiales chez Redwire

** Jusqu'à la dernière clôture, RDW avait chuté de 67 % cette année