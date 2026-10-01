Redwire en hausse grâce à un partenariat avec Honda dans le domaine de la robotique pour la station spatiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de Redwire ( RDW.N ), entreprise spécialisée dans les technologies aérospatiales et de défense, progressent de 2,9 % à 10,74 dollars, après avoir reculé lors des trois dernières séances

** L'entreprise annonce un partenariat avec Honda pour développer un système robotique destiné à la station spatiale, susceptible de réduire le temps consacré par les astronautes aux expériences et aux travaux de laboratoire

** Selon Honda, ce système combine la main robotisée à plusieurs doigts de Honda avec le bras robotisé STAARK de RDW, destiné à la recherche orbitale

** En tenant compte des fluctuations de la séance, RDW affiche une hausse de 41,3 % depuis le début de l’année