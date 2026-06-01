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Redwire attendu en forte baisse après une dégradation de Jefferies
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 14:21

L'analyste est passé de "achat" à "conserver" sur le titre, un conseil assorti d'un objectif de cours relevé de 13 USD à 24 USD. Le titre est attendu en baisse de 7,5% à l'ouverture de Wall Street.

Selon Jefferies, la hausse de 223% du titre depuis le début de l'année reflète surtout une expansion des multiples de valorisation liée à

l'engouement pour le secteur spatial, davantage qu'une amélioration des fondamentaux.

Le bureau d'études estime que le potentiel de hausse à court terme est désormais limité, même si Redwire bénéficie d'opportunités de croissance dans les composants spatiaux, les technologies de défense et la fabrication en orbite.

La note souligne également que la conversion du carnet de commandes doit encore être démontrée et que la rentabilité reste en retrait, Jefferies anticipant une perte d'EBITDA de 13,3 MUSD en 2026.

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