Redonnez un sens à votre épargne avec BFT France Futur ISR

BFT France Futur ISR

Investir en actions au coeur de nos économies régionales.

BFT France Futur ISR vise à réaliser, sur un horizon de placement de 5 ans, une performance supérieure à celle de son Indice de référence*, à partir d'une sélection d'actions de petites et moyennes entreprises françaises, tout en respectant une approche responsable ciblant un niveau d'émissions carbone inférieur en permanence de 30% à celui de l'indicateur de référence. La sélection de valeur est au coeur de notre approche : au sein d'un univers d'investissement composé d'actions françaises de petites et moyennes capitalisations, nous identifions et privilégions les entreprises qui selon nous sont : innovantes, leaders sur des expertises de niches amenées à se développer, bénéficiant d'un avantage concurrentiel fort et d'un management de qualité.

/// Participer à la croissance et à la relance en France

BFT France Futur ISR vise à accompagner la croissance des entreprises françaises qui contribuent au dynamisme de l'emploi local au centre de nos économies régionales. La richesse et la diversité du marché français permet potentiellement d'investir sur des entreprises de qualité et présentes sur l'ensemble des secteurs d'activité.

Le gérant sélectionne des valeurs d'entreprises de petites et moyennes capitalisations, et sur opportunité de plus grandes capitalisations. Le coeur du portefeuille est ainsi investi sur les valeurs moyennes (sociétés dynamiques en phase de développement) qui affichent selon nous sur longue période un taux de croissance des bénéfices potentiellement supérieur à celui des sociétés de plus grande capitalisation.

BFT France Futur a obtenu le label Relance en octobre 2020. Ce label désigne les organismes de placement collectifs (OPC) qui apportent une réponse aux besoins de financement des entreprises françaises, cotées ou non, et ainsi de mobiliser l'épargne pour la relance post crise sanitaire.

/// Investir de manière responsable

BFT France Futur ISR a obtenu le Label d'Etat ISR en décembre 2021. Le gérant sélectionne des entreprises françaises avec l'objectif permanent d'une réduction de l'empreinte carbone (exprimée en tonnes par millions d'euro investi) du portefeuille de 30% par rapport à son Indice de référence le CAC Mid & Small (dividendes nets réinvestis).

Le gérant tient compte de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) suivant les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU dans la sélection des valeurs en portefeuille, sans que cela ne constitue une contrainte de gestion.

/// Une approche centrée sur la valorisation

Les entreprises sont sélectionnées en combinant de manière équilibrée les critères de croissance et de valorisation de manière à obtenir un portefeuille de croissance à prix raisonnable.

BFT France Futur ISR privilégie les actions jugées sous-évaluées selon trois principaux groupes de critères :

les fondamentaux

la valorisation

et la dynamique de révision des bénéfices

/// Principaux risques

En investissant dans BFT France Futur ISR, les investisseurs peuvent être exposés aux principaux risques suivants. L'exhaustivité des risques sont listés dans le DICI et le prospectus.

Risque de perte en capital : l'OPCVM n'offre aucune garantie, ni protection ; les fluctuations de marché peuvent l'amener à ne pas restituer l'intégralité du capital initialement investi.

Risque actions : Le risque lié aux actions est le risque de baisse de la valeur des actions ou des indices auxquels les actifs du fonds sont exposés compte tenu des variations potentiellement importantes des marchés des actions. Par ailleurs, la performance du fonds dépend des sociétés sélectionnées par le gérant. Il existe ainsi un risque que ce dernier ne retienne pas les sociétés les plus performantes.

Risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisations : Le risque de baisse de la valeur liquidative du fonds est d'autant plus important que le gérant a la possibilité d'investir dans des actions de sociétés de petites et moyennes capitalisations, dont l'actif peut connaître, de par sa taille, des évolutions brutales à la hausse comme à la baisse.

Risque de liquidité : Certains titres dans lesquels l'OPCVM est investi peuvent être difficilement négociables ou même ne plus être négociables momentanément, du fait notamment de l'absence d'échanges sur le marché ou de restrictions réglementaires.

*Indice 100% France CAC Mid & Small (dividendes réinvestis), Indice représentatif de la performance des petites et moyennes entreprises françaises - après prise en compte des frais courants.

L'investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des risques dans le DICI et le prospectus).

Ce contenu est autorisé à la diffusion en France, uniquement à titre d'information. Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente. Avant toute souscription, l'investisseur potentiel doit consulter la documentation réglementaire de l'OPC agréé par l'Autorité des Marchés Financiers dont le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible sur le site www.bft-im.fr ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. Il appartient à l'investisseur de s'assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d'investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale). BFT Investment Managers, société anonyme à conseil d'administration, au capital de 1.600.000 euros. Siège social : 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris. 334 316 965 RCS. Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF : n° GP 98026.