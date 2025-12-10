Reddit teste des profils vérifiés pour améliorer la transparence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Reddit RDDT.N a déclaré mercredi avoir commencé à tester les profils vérifiés, une nouvelle fonctionnalité visant à accroître la transparence sur la plateforme de médias sociaux.

La société a déclaré que l'introduction d'une coche grise à côté des noms d'utilisateur est conçue pour aider les utilisateurs à identifier les individus et les entreprises dans des scénarios où la vérification est cruciale, comme lors d'annonces officielles de marques.

Le processus de vérification est volontaire et facultatif, et les utilisateurs sélectionnés doivent contribuer activement à Reddit.

"Nous commençons avec un petit groupe d'individus, dont la plupart se sont déjà identifiés sur Reddit, ainsi qu'avec des entreprises qui détiennent actuellement un badge officiel", a déclaré Reddit dans un billet de blog.

La vérification permet de lutter contre la désinformation et de renforcer la responsabilité à un moment où le paysage numérique est encombré de contenus générés par l'intelligence artificielle, de deepfakes et d'escroqueries.

Plusieurs grandes plateformes de médias sociaux, dont X et Meta's META.O Facebook et Instagram, proposent la vérification payante, car l'outil leur offre une nouvelle source de revenus au-delà de la publicité et s'accompagne souvent de fonctionnalités améliorées ou d'une assistance pour les utilisateurs vérifiés.

Reddit a déclaré que son filigrane "officiel" existant pour les entreprises sera remplacé par la nouvelle coche vérifiée grise.

L'entreprise a ajouté qu'actuellement, les utilisateurs ne peuvent pas demander à être vérifiés et que la vérification n'accorde pas de privilèges particuliers.

Reddit précise que la vérification du profil ne donne pas à l'entreprise, aux modérateurs ou à d'autres utilisateurs un accès supplémentaire à des données privées.