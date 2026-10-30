Reddit s'effondre alors que la recherche par IA de Google réduit son trafic

L'action de Reddit RDDT.N a chuté de 23% vendredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que la société a averti que l'utilisation croissante par Google de l'IA dans ses recherches nuisait à son trafic de référence et risquait de réduire sa base d'utilisateurs, apportant ainsi une nouvelle preuve des bouleversements induits par l'IA.

Pinterest PINS.N a également chuté de 7,28 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, le recul des vendeurs transfrontaliers en Europe pesant sur ses perspectives.

Voici plus de détails:

* L'avertissement de Reddit met en évidence la manière dont la transition de Google vers une recherche alimentée par l'IA, capable de répondre directement aux requêtes, perturbe le flux de trafic vers les sites web qui comptaient traditionnellement sur le moteur de recherche pour attirer des utilisateurs

* Le nombre total de visiteurs uniques actifs quotidiens pourrait baisser d'un pourcentage à deux chiffres (faible) au quatrième trimestre, par rapport aux quelque 130 millions actuels, si le trafic de référence continue de diminuer, a déclaré Reddit

* Les analystes de JPMorgan ont déclaré que l'expansion des “AI Overviews” et du “AI Mode” de Google, ainsi que les changements apportés au classement des contenus traduits automatiquement, ont entraîné une baisse du trafic de recherche

* Une révision à la baisse des prévisions s'impose et les perspectives à court terme sont de plus en plus incertaines, ont déclaré les analystes de Piper Sandler

* Par ailleurs, Reddit a indiqué dans un communiqué avoir prolongé ses contrats de services cloud avec Amazon Web Services et Google jusqu'en 2029, s'engageant à dépenser respectivement 880 millions et 580 millions de dollars sur trois ans

* Le chiffre d'affaires de Pinterest au troisième trimestre, s'élevant à 1,17 milliard de dollars, est resté en deçà des estimations des analystes, qui tablaient sur 1,21 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

* Pinterest prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 1,425 milliard et 1,475 milliard de dollars, en deçà des estimations de Wall Street

* Les analystes de RBC ont indiqué que les modifications apportées à l'exemption “de minimis” de l'UE ont touché les vendeurs transfrontaliers plus tôt et plus durement que prévu, ce qui a entraîné une stagnation du chiffre d'affaires européen de Pinterest

* Reddit avait chuté d'environ 44 % cette année et Pinterest d'environ 23 % à la clôture de jeudi

* Si les pertes actuelles se maintiennent, Reddit devrait perdre 5,7 milliards de dollars en capitalisation boursière et Pinterest plus de 800 millions de dollars.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))