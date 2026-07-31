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Reddit recule en raison d'une faible croissance du nombre d'utilisateurs aux États-Unis
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 11:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** L'action de la plateforme de réseaux sociaux Reddit RDDT.N recule de 9% à 162,02 dollars en pré-ouverture

** La société a déclaré jeudi que les fluctuations du trafic sur le moteur de recherche avaient pesé sur la croissance du nombre d'utilisateurs aux États-Unis au deuxième trimestre, éclipsant des prévisions de chiffre d'affaires optimistes

** J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 200 à 185 dollars, tout en conservant une position "neutre"; selon la banque, malgré des résultats et des prévisions solides, Reddit a indiqué que l’évolution du nombre d’utilisateurs avait subi la pression des changements apportés à l’écosystème de recherche de Google et à ses systèmes de classement des contenus, tant sur le marché américain qu’à l’international

** "Nous pensons que la volatilité persistante du trafic, liée à l’évolution de Google vers les résumés basés sur l’IA, constituera un enjeu majeur pour RDDT lors de ses négociations en cours concernant le renouvellement des licences de données", indique J.P. Morgan

** Trente-trois analystes attribuent en moyenne la recommandation "acheter" au titre; le cours-cible médian s’établit à 240 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 23% depuis le début de l’année

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