Reddit recule en Bourse, le nombre d'utilisateurs déçoit les investisseurs
Sur les trois mois clos fin décembre, le média social a vu son chiffre d'affaires s'accroître de 70%, à 726 millions de dollars, à la faveur d'un bond de 75% de ses recettes publicitaires, qui ont atteint 690 millions de dollars.
Son bénéfice net a atteint 252 millions de dollars, contre 71 millions un an plus tôt, pour un flux de trésorerie qui s'est établi à 264 millions de dollars, à comparer avec 89 millions sur le 4ème trimestre 2024.
Certains analystes soulignent toutefois que le nombre d'utilisateurs actifs (DAU) - qui a progressé de 19% sur le trimestre pour atteindre 121,4 millions - s'inscrit tout juste en ligne avec les attentes du marché, alors que le groupe de San Francisco a l'habitude de surprendre à la hausse avec les chiffres de son trafic, très suivis par le marché.
"C'est aussi un taux de croissance qui est globalement équivalent à celui qui avait été enregistré au 3ème trimestre", relève un trader.
Cette déception faisait plus que contrebalancer l'officialisation du lancement d'un programme de rachat d'actions et des objectifs pour le 1er trimestre jugés solides.
Dans son communiqué, le site indique viser un chiffre d'affaires compris entre 595 et 605 millions de dollars sur le trimestre, pour un Ebitda ajusté vu entre 210 et 220 millions de dollars.
Le titre perdait 2,4% vendredi matin à la Bourse de New York dans le sillage de cette publication. L'action recule de plus de 35% depuis le début de l'année.
