Reddit progresse après des prévisions de revenus élevées pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 février -
** Les actions de Reddit RDDT.N augmentent de 7,4 % avant le marché après que la société a annoncé des revenus pour le premier trimestre supérieurs aux estimations ** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre devrait se situer entre 595 et 605 millions de dollars , au-dessus de l'estimation moyenne des analystes (577,2 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG ** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a augmenté de 70% pour atteindre 726 millions de dollars, dépassant les estimations de 665,4 millions de dollars
** La société annonce également son premier plan de rachat d'actions d'un montant maximum de 1 milliard de dollars
** La note moyenne de 29 analystes est 'buy'; l'objectif de prix médian est de $250 - données compilées par LSEG
** L'action RDDT a chuté de 34% depuis le début de l'année, contre une baisse de 0,69% pour le S&P 500 .SPX .
