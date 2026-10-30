Reddit privilégie l'expérience des utilisateurs connectés alors que l'IA de Google réduit le trafic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Reddit va tester la navigation réservée aux utilisateurs connectés sur certains marchés internationaux

* Le directeur général indique que plus de 80% des revenus proviennent des utilisateurs connectés

* La croissance du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens aux États-Unis recule de 2%, première baisse depuis l'introduction en bourse

* Reddit atteint les 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois; prochain objectif: 5 milliards de dollars

(Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique, de commentaires d'analystes et de graphiques)

par Jaspreet Singh

Steve Huffman, directeur général de Reddit RDDT.N , a présenté jeudi un plan visant à rendre obligatoire la connexion pour accéder à la plupart des contenus afin de dissuader le scraping de données sur la plateforme de réseaux sociaux, après avoir imputé la baisse du trafic de référence aux fonctionnalités de recherche par IA de Google.

L’action Reddit a chuté de 18% en séance prolongée après que Steve Huffman a averti que le nombre total de visiteurs uniques actifs quotidiens pourrait baisser d’un pourcentage à deux chiffres (faible) au quatrième trimestre, par rapport à environ 130 millions, si le trafic de référence continuait de diminuer.

Les références vers Reddit provenant des moteurs de recherche ont diminué de plus d’un million en moyenne chaque semaine au cours du mois d’octobre, a-t-il déclaré. Aux États-Unis, le nombre de visiteurs actifs quotidiens (DAUq) a baissé de 2% pour s’établir à 50,7 millions, marquant ainsi sa première baisse depuis l’entrée en bourse de Reddit en 2024.

"Google continue de nous indexer aussi intensément que jamais; la demande n’a donc pas changé de leur point de vue non plus. La réalité, c’est que le mode IA ne génère pas de trafic, ni pour nous, ni pour personne d’autre", a ajouté M. Huffman lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

La recherche alimentée par l’IA répond directement aux requêtes des utilisateurs, coupant ainsi le trafic vers les éditeurs et les réseaux sociaux, et menaçant la croissance du nombre d’utilisateurs, essentielle à leur activité publicitaire.

"Exiger des utilisateurs qu’ils se connectent crée un obstacle supplémentaire à l’engagement, en particulier pour les utilisateurs occasionnels", a déclaré Luke Stillman, directeur général du cabinet d’études Madison and Wall.

Reddit, qui concède ses données sous licence à OpenAI et à Google , a poursuivi en justice Anthropic (qui s’apprête à entrer en bourse), Perplexity AI et trois sociétés spécialisées dans le scraping de données, les accusant de collecter illégalement les données de Reddit .

La mine de discussions générées par les utilisateurs dont dispose l’entreprise constitue un atout précieux, offrant aux start-ups spécialisées dans l’IA des données pour entraîner leurs modèles et aidant les spécialistes du marketing à obtenir des informations utiles pour leurs publicités.

"Nous continuerons à concéder des licences pour notre corpus de manière ciblée, mais ces accords commerciaux s’accompagnent de garde-fous qui protègent nos utilisateurs et notre activité", a déclaré M. Huffman dans un communiqué.

La croissance de 53% du chiffre d’affaires de Reddit a ralenti d’un trimestre à l’autre au troisième trimestre, mais reste supérieure à celle d’entreprises telles que Snap SNAP.N et Pinterest PINS.N , qui se disputent les recettes publicitaires avec leur grand concurrent Meta META.O sur un marché difficile.

Le directeur financier Drew Vollero a indiqué que Reddit avait franchi la barre des 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois au troisième trimestre et que le prochain "objectif interne" de l’entreprise était d’atteindre 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Reddit prévoit de tester l’expérience réservée aux utilisateurs connectés sur certains marchés hors des États-Unis au quatrième trimestre afin d’évaluer son impact avant une mise en œuvre à plus grande échelle, un changement qui mettrait fin à deux décennies durant lesquelles n’importe qui pouvait naviguer librement sur Reddit sans compte. M. Huffman a précisé que les utilisateurs connectés représentaient plus de 80% de la monétisation.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise au troisième trimestre, s’élevant à 895 millions de dollars, a dépassé l’estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s’établissait à 878,4 millions de dollars. Ses prévisions de chiffre d’affaires pour le trimestre en cours, comprises entre 1 milliard et 1,03 milliard de dollars, sont globalement conformes aux estimations.

Elle prévoit un résultat trimestriel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement compris entre 480 millions et 510 millions de dollars, contre des estimations de 512,2 millions de dollars.