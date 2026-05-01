Reddit prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations, grâce à la croissance des recettes publicitaires stimulées par les outils d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Reddit annonce une hausse de 69 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre

* La plateforme compte 126,8 millions de visiteurs uniques actifs par jour

* Reddit est en concurrence avec Meta, Snap et TikTok sur le marché publicitaire

* La base d'annonceurs actifs de la société augmente de 75 %

(Mise à jour des actions, ajout d'un commentaire de la directrice des opérations au paragraphe 14) par Jaspreet Singh

Reddit RDDT.N a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations des analystes, misant sur ses outils basés sur l'IA pour stimuler la publicité sur la plateforme, ce qui a fait grimper son actionde 11 % en séance prolongée.

La société de médias sociaux propose des fonctionnalités axées sur l'IA qui permettent aux annonceurs de cibler les utilisateurs en fonction de leurs centres d'intérêt et des communautés au sein des fils de discussion des subreddits.

Sa plateforme publicitaire utilise l'IA pour améliorer la création et la gestion des campagnes grâce à des fonctionnalités telles qu'un rédacteur publicitaire IA pour les publicités spécifiques à Reddit et un outil de recadrage automatique des visuels qui optimise les images pour différents emplacements publicitaires.

« Le nombre de nos annonceurs actifs a augmenté de 75 % d'une année sur l'autre, ce qui, je pense, marque le troisième trimestre consécutif où nous enregistrons un nombre d'annonceurs actifs vraiment solide », a déclaré à Reuters Jen Wong, directrice des opérations de Reddit.

Les actions de Reddit ont chuté d'environ 35 % depuis le début de l'année.

Les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel de la société, comprises entre 715 et 725 millions de dollars, ont dépassé l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élevait à 711,6 millions de dollars.

Reddit table sur un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement compris entre 285 et 295 millions de dollars, soit un chiffre supérieur aux estimations de 277,1 millions de dollars.

La veille, son principal concurrent, Meta META.O , avait annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour le deuxième trimestre compris entre 58 et 61 milliards de dollars , conforme aux estimations. Meta a également confirmé ses projets de licenciements lors de sa conférence téléphonique post-résultats.

Mme Wong a déclaré que Reddit « continuait à recruter et à enrichir son vivier de talents ». Elle a reconnu que « toutes les entreprises réfléchissaient » à la manière dont l'IA pourrait remodeler la main-d'œuvre.

Reddit a déclaré que son chiffre d'affaires du premier trimestre avait augmenté de 69 % pour atteindre 663 millions de dollars, dépassant les estimations de 610,9 millions de dollars.

La publicité à la performance, qui vise à générer des actions mesurables telles que des achats, des installations ou des inscriptions, a représenté plus de 60 % du chiffre d'affaires publicitaire total, a déclaré Mme Wong lors de la conférence téléphonique post-résultats.

Le nombre de visiteurs uniques actifs quotidiens a augmenté de 17 % pour atteindre 126,8 millions au cours du trimestre, tandis que le chiffre d'affaires moyen par utilisateur à l'échelle mondiale a augmenté de 44 %.

Les bons résultats de Reddit montrent que sa stratégie porte ses fruits alors que la plateforme se dispute le marché publicitaire avec des géants tels que TikTok et les applications Instagram et Facebook de Meta, dans un contexte d'incertitude géopolitique.

Mme Wong a déclaré: “D'après ce que nous ont dit nos partenaires, ... ils planifient au mois le mois”, en raison de la volatilité du contexte, mais il n'y a pas de changement significatif dans leurs engagements.