Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Reddit: première publication saluée en Bourse information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 17:39









(CercleFinance.com) - Reddit a publié hier soir des performances meilleures que prévu à l'occasion de sa première publication de résultats trimestriels depuis son introduction en Bourse en mars, des chiffres qui étaient salués par un gain de plus de 2% aujourd'hui à Wall Street.



Le média social a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires de premier trimestre en hausse de 48% d'une année sur l'autre, à 243 millions de dollars, à la faveur de recettes publicitaires en augmentation de 39% (222,7 millions).



A titre de comparaison, le consensus des analystes visaient un C.A. trimestriel de l'ordre de 212 millions de dollars.



Autre bonne nouvelle, le groupe américain a dégagé un bénéfice opérationnel (Ebitda) de dix millions de dollars, à comparer avec une perte de plus de 50 millions de dollars un an plus tôt.



Son nombre d'utilisateurs uniques actifs s'est par ailleurs accru de 37% à 82,7 million, tandis que celui de ses utilisateurs hebdomadaires actifs a augmenté de 40% à 306,2 millions.



Pour ce qui concerne son deuxième trimestre, Reddit a déclaré viser un chiffre d'affaires compris entre 240 et 255 millions de dollars, soit une croissance allant de 31% à 39%, pour un Ebitda allant de zéro à 15 millions de dollars, des objectifs supérieurs aux attentes.



S'ils relèvent leur objectif de cours de 50 à 57 dollars, les analystes de BofA estiment que cette solide performance sera difficile à répéter, car dopée par de nouveaux accords concernant l'utilisation de ses données, ce qui les conduit à réitérer leur opinion 'neutre' sur le titre, qui intègre selon eux beaucoup de bonnes nouvelles.





Valeurs associées REDDIT RG-A NYSE +2.86%