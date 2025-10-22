Reddit poursuit Perplexity pour avoir récupéré des données afin d'entraîner un système d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de médias sociaux Reddit a intenté un procès à la startup d'intelligence artificielle Perplexity devant le tribunal fédéral de New York mercredi, l'accusant, ainsi que trois autres sociétés, d'avoir illégalement récupéré ses données pour entraîner le moteur de recherche basé sur l'IA de Perplexity.

Reddit a déclaré dans la plainte que Perplexity avait contourné ses mesures de protection des données afin de voler les données dont elle a "désespérément besoin" pour faire fonctionner son système de "moteur de réponse".