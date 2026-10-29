Reddit plonge de 17 % sur fond d'érosion de son audience

Reddit chute de 17 % dans les échanges après la clôture à Wall Street, malgré des résultats supérieurs aux attentes. La plateforme américaine de forums communautaires et de publicité numérique a enregistré une croissance de 53 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 895 MUSD, contre 874,9 MUSD attendus. Son bénéfice net a bondi de 74 %, à 283 MUSD, tandis que son bénéfice dilué par action a progressé de 75 %, à 1,40 dollar. L'EBITDA ajusté a augmenté de 70 %, à 402 MUSD.

Mais derrière cette solide performance financière, la dynamique de fréquentation commence à inquiéter. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAUq) n'a progressé que de 12 % sur un an, à 130,3 millions, contre une croissance de 18 % au trimestre précédent. Plus préoccupant encore, l'audience américaine s'est contractée de 2 %, alors même que les revenus publicitaires ont bondi de 54 %, à 847 millions de dollars.

Reddit parvient ainsi à compenser l'essoufflement de son audience par une meilleure monétisation. Le revenu moyen par utilisateur quotidien (ARPU) a progressé de 36 % dans le monde et de 53 % aux États-Unis. Les autres revenus, notamment liés à la valorisation des données, ont augmenté de 35 %, à 48 MUSD.

Les incertitudes concernent désormais la dépendance de Reddit aux moteurs de recherche, dont les évolutions, notamment liées à l'intelligence artificielle, réduisent les flux de visiteurs. La direction envisage de rendre la connexion obligatoire pour consulter certains contenus à l'international, au risque de freiner davantage l'audience. Pour le quatrième trimestre, Reddit anticipe entre 1 et 1,03 MdUSD de revenus et un EBITDA ajusté de 480 à 510 MUSD, inférieur aux attentes du marché.