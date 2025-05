Reddit: le chiffre d'affaires a bondi au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 17:11









(CercleFinance.com) - L'action Reddit a ouvert en hausse vendredi matin à la Bourse de New York alors que le média social a vu son chiffre d'affaires grimper de 61% au cours du premier trimestre, ce qui lui a permis de dégager un bénéfice net sur la période.



Le groupe de San Francisco indique avoir réalisé un un chiffre d'affaires de 392,4 millions de dollars sur la période janvier-mars, à la faveur d'un bond de 61% de ses recettes publicitaires, qui ont atteint 358,6 millions de dollars.



Sa marge brute s'est établie à 90,5%, soit une amélioration de 1,9 point de pourcentage d'une année sur l'autre, pour un Ebitda ajusté qui a bondi à plus de 115 millions de dollars, à comparer avec à peine 10 millions un an auparavant.



Conséquence, son bénéfice net ressort à 26,2 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, pour un cash flow opérationnel qui a atteint 127,6 millions de dollars.



Pour le deuxième trimestre, Reddit prévoit de continuer à améliorer son chiffre d'affaires, attendu entre 410 et 430 millions de dollars, ainsi que son Ebitda ajusté, vu dans un intervalle allant de 110 à 130 millions de dollars.



Suite à cette publication, le titre Reddit s'adjugeait 2,1% vendredi sur le Nasdaq, mais accuse encore un repli de plus de 25% en Bourse cette année, à comparer avec une baisse de 7% pour l'indice à forte pondération technologique.





Valeurs associées REDDIT RG-A 120,137 USD NYSE +1,23%