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Reddit en hausse grâce à des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 00:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action de la société de réseaux sociaux Reddit RDDT.N progresse de 11,2% à 163,69 dollars en séance prolongée

** Les prévisions de chiffre d'affaires de la société pour le deuxième trimestre, comprises entre 715 et 725 millions de dollars , dépassent la moyenne des estimations des analystes compilées par LSEG, qui s'établit à 711,6 millions de dollars

** La société prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 285 à 295 millions de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur aux estimations de 277,1 millions de dollars

** La société annonce un chiffre d'affaires de 663 millions de dollars pour le premier trimestre, dépassant les estimations de 610,9 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action a perdu environ 36% depuis le début de l'année

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