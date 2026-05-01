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Reddit bondit grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 10:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** Les actions de Reddit Inc RDDT.N ont bondi de 13,3 % à 166,85 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la bourse, après quela société de médias sociauxa annoncé jeudides prévisions de chiffre d'affairespour le deuxième trimestre supérieures aux estimations () , misant sur ses outils basés sur l'IA pour stimuler la croissance publicitaire

** La société table sur un chiffre d'affaires de 715 à 725 millions de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur aux estimations de 711,6 millions de dollars selon LSEG, après que le chiffre d'affaires du premier trimestre ait dépassé les attentes, en hausse de 69 % à 663 millions de dollars

** Le nombre de visiteurs uniques actifs quotidiens de Reddit a augmenté de 17 % pour atteindre 126,8 millions au premier trimestre, tandis que sa base d'annonceurs actifs a progressé de 75 % en glissement annuel, sa plateforme publicitaire utilisant l'IA pour améliorer la création de campagnes

** "RDDT se concentre sur l'augmentation du chiffre d'affaires par employé, ce qui, selon nous, contribuera à optimiser les coûts fixes et à maintenir des marges de croissance supérieures à 50 %", indiquent les analystes de Jefferies

** La note moyenne des 30 analystes couvrant le titre est "Achat", et leur objectif de cours médian est de 240 dollars – données compilées par LSEG

** L'action RDDT a chuté d'environ 36 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 5,3 % de l'indice S&P 500

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/05/2026 à 10:22:18.

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