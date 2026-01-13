Reddit bondit alors qu'un correctif est mis en œuvre pour des erreurs de plateforme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de la plateforme de médias sociaux Reddit RDDT.N augmentent de 6,1 % à 259,01 $ dans les échanges de l'après-midi

** La société indique que le problème des erreurs élevées sur Reddit.com et les applications natives a été identifié et qu'un correctif est en cours d'implémentation

** Plus tôt, Downdetector a indiqué que Reddit était en panne pour 77 279 utilisateurs aux États-Unis à 11h46 ET

** L'action RDDT a augmenté de près de 40 % en 2025