Reddit augmente après que Raymond James a relevé ses prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de la plateforme de médias sociaux Reddit RDDT.N augmentent de près de 3 % à environ 201 $ dans les échanges de pré-marché ** Raymond James augmente le PT de la société de 225 à 250 $, ce qui représente une hausse de 28,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Nous sortons des récentes vérifications publicitaires en étant de plus en plus optimistes sur l'opportunité du revenu moyen par utilisateur (ARPU) et donc en augmentant nos estimations pour 2026 et le prix cible", dit la société de courtage

** La société de courtage dit qu'elle voit un scénario de hausse des revenus du T3 2025 de 50 à 60 millions de dollars par rapport aux estimations d'environ 544 millions de dollars - données compilées par LSEG

** 19 des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, huit comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 232,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 19,3 % depuis le début de l'année