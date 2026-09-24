RedBird Capital s'apprête à acquérir une participation majoritaire dans Puck pour une valorisation de 250 millions de dollars, selon une note interne

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RedBird Capital Partners a accepté d’acquérir une participation majoritaire dans Puck dans le cadre d’une opération valorisant cette start-up de newsletters, créée il y a cinq ans, à environ 250 millions de dollars, selon une note consultée jeudi par Reuters.

Reuters avait pour la première fois annoncé le mois dernier que Puck était en négociations avancées en vue d’un investissement de la part de RedBird.

Cette opération apportera à Puck des capitaux supplémentaires pour accélérer sa croissance, notamment en investissant davantage dans Air Mail, en recrutant davantage de talents, en pénétrant de nouveaux marchés, en réalisant des acquisitions et en étendant sa propriété intellectuelle à de nouveaux formats et canaux.

Puck a racheté l’année dernière Air Mail, le magazine numérique fondé par Graydon Carter, ancien rédacteur en chef de Vanity Fair. RedBird est devenu actionnaire de Puck à la suite de cette acquisition.

Selon la note de service, cette dernière transaction ne modifiera ni l’indépendance éditoriale de Puck ni son modèle économique.

Standard Investments et TPG, qui soutiennent Puck depuis sa création, se retireront de la société, tandis que RIT Capital restera un investisseur minoritaire, aux côtés de RedBird.

Les salariés détenant des actions acquises ou des options recevront à la fois une liquidité et le maintien de leur participation dans la société. Puck et RedBird ont également mis en place un nouveau plan d’incitation en actions, précise la note.

La transaction devrait être finalisée d’ici environ un mois, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires attendues.

Fondée en 2021, Puck a développé une activité par abonnement autour de journalistes bénéficiant d’une audience bien établie dans les domaines des médias, de la finance, du divertissement, de la mode et de la politique.