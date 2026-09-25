Guerre en Iran : Téhéran propose de rouvrir le détroit d'Ormuz en sept jours sous conditions

Parmi les conditions iraniennes figurent la levée des sanctions sur le pétrole et le déblocage d'avoirs iraniens estimés à 12 milliards de dollars.

Abbas Araghchi à New York, aux États-Unis, le 22 septembre 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEXI J. ROSENFELD )

L'Iran a présenté aux États-Unis sept conditions qui, si elles sont remplies, permettraient la réouverture sous sept jours du détroit d'Ormuz, au cœur de la guerre entre les deux pays, a déclaré vendredi 25 septembre son chef de la diplomatie à plusieurs médias étrangers, confirmant des informations de presse datant de mardi.

Abbas Araghchi, qui est à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, avait communiqué mardi à l'émissaire américain Steve Witkoff les conditions de l'Iran pour une réouverture du passage stratégique , dont il perturbe fortement le trafic maritime depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

"Si certaines conditions sont remplies, le détroit sera ouvert sous sept jours et des pourparlers seront engagés", a déclaré Abbas Araghchi à plusieurs médias étrangers dont le New York Times et The Guardian . Mardi, l'agence de presse japonaise Kyodo , citant un haut responsable iranien, avait la première rapporté une telle proposition de Téhéran.

Les médias iraniens avaient cependant démenti et, jusqu'à présent, aucune communication officielle à ce sujet n'a été faite pour clarifier la position de Téhéran.

L'Iran a dit avoir présenté sept conditions pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d'Ormuz. Selon Abbas Araghchi, cité par le New York Times , la proposition énumère les conditions suivantes : la cessation de toutes les hostilités au Moyen-Orient durant sept jours y compris au Liban, le déblocage d'avoirs gelés iraniens estimés à au moins 12 milliards de dollars, la levée des sanctions sur le pétrole iranien et la fin du blocus naval américain contre l'Iran. Au septième et dernier jour, le détroit d'Ormuz serait ensuite rouvert par l'Iran.

L'accord de juin obsolète

Abbas Araghchi affirme attendre une réponse des États-Unis et assure que la Chine, dont le président est en visite officielle aux États-Unis, soutient cette proposition.

Dans un entretien exclusif à l' AFP mardi, le porte-parole des Gardiens de la Révolution, Hossein Mohebi, avait également mentionné la fin des hostilités au Yémen parmi les conditions iraniennes.

Le président américain Donald Trump et son homologue iranien Massoud Pezeshkian ont signé en juin un protocole d'accord qui visait à mettre fin à la guerre, rouvrir le détroit d'Ormuz puis des pourparlers sur le volet sensible du nucléaire iranien. Mais le texte a fait l'objet d'interprétations divergentes par les deux parties, alimentant la reprise des hostilités dans le détroit d'Ormuz.

L'Iran exige des navires voulant le franchir qu'ils obtiennent de sa part une autorisation, invoquant des raisons de sécurité et de souveraineté.

Les navires qui ne s'y plient pas sont régulièrement visés par des frappes, tandis que les États-Unis bombardent sporadiquement les côtes iraniennes.