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Red Violet en baisse après le lancement d'une offre d'actions
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 22:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Les actions de Red Violet ( RDVT.O ), fournisseur de solutions d'analyse et d'information, ont reculé de 6,4 % à 63,90 dollars lors des négociations après clôture, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société basée à Boca Raton, en Floride, lance une offre publique de vente d’actions sans dévoiler le montant de l’opération

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour son fonds de roulement et ses besoins généraux, y compris d’éventuelles acquisitions

** Raymond James et Needham agissent en tant que co-chefs de file ** La société estime avoir généré au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 26,71 millions de dollars et un Ebitda ajusté de 11,22 millions de dollars, selon un document déposé auprès de la SEC

** Mercredi, le titre RDVT a clôturé en baisse de 2,1 % à 68,28 dollars. L'action a progressé de 57 % au cours des trois derniers mois et a atteint lundi un plus haut intrajournalier record de 71,19 dollars

** Avec environ 14,1 millions d'actions en circulation, la société affiche une capitalisation boursière d'environ 965 millions de dollars

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