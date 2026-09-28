Red Bull met en garde contre un impact sur ses investissements alors qu'elle poursuit l'autorité de régulation indienne en justice suite à l'interdiction de l'étiquette "boisson énergisante"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte et des détails concernant le dossier Red Bull à partir du paragraphe 2)

par Aditya Kalra

Le fabricant autrichien de boissons Red Bull a poursuivi en justice l’autorité indienne de régulation alimentaire pour avoir interdit l’utilisation du terme "boisson énergisante" sans avoir émis d’avertissement préalable, ce qui affecte ses investissements actuels et futurs en Inde, comme l’indique sa requête judiciaire.

En juin, l’Inde a ordonné aux fabricants de boissons à forte teneur en caféine commercialisées sous l’appellation "boissons énergisantes" de cesser d’utiliser cette désignation , rejetant ainsi les tentatives visant à retarder cette intervention réglementaire sur un marché en forte croissance dont la valeur devrait atteindre 1,6 milliard de dollars d’ici 2028.

Cette mesure a déclenché un bras de fer, Pepsi PEP.O , Red Bull, Monster Beverage MNST.O et Reliance RELI.NS , la société du milliardaire Mukesh Ambani, craignant que la suppression de cette appellation ne nuise à leurs marques, construites autour de promesses d’énergie instantanée, et ne perturbe leurs ventes, comme l’a rapporté Reuters.

Dans le cadre de la première action en justice intentée contre cette mesure, Red Bull a poursuivi l’autorité indienne de sécurité alimentaire devant la Haute Cour de Delhi le 25 septembre, affirmant que les procédures légales n’avaient pas été respectées puisqu’aucun préavis n’avait été émis, selon le dossier déposé par l’entreprise, qui n’est pas public mais qui a été examiné par Reuters.

La filiale indienne de Red Bull a déclaré que "l’interdiction soudaine" de ce terme descriptif, sans aucune modification de la norme sous-jacente applicable au produit, "engendre une incertitude réglementaire considérable et porte préjudice" à ses investissements commerciaux existants et prévus, comme l’indique son mémoire déposé devant le tribunal.

L’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI) n’a pas immédiatement répondu aux questions de Reuters.

Les boissons énergisantes suscitent des inquiétudes sanitaires chez certains régulateurs à l'échelle mondiale, qui craignent qu'elles ne contiennent des taux élevés de caféine, de sucre et de taurine, un acide aminé. Elles seront interdites aux moins de 16 ans en Angleterre à partir d'avril de l'année prochaine.