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Recul surprise de l'indice PMI de Chicago en avril
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 16:11

L'activité manufacturière dans la région de Chicago s'est contractée en avril, contrairement aux attentes des économistes, selon les conclusions de l'enquête mensuelle auprès des directeurs d'achat rendue publique ce jeudi.

L'indice PMI de Chicago s'est établi à 49,2 ce mois-ci, contre 52,8 en mars, alors que les économistes tablaient en moyenne sur une légère amélioration, autour de 53. A 49,2 points, il est au plus bas depuis le mois de décembre 2025.

L'indicateur repasse ainsi en deçà du seuil de 50 points, distinguant contraction et croissance de l'activité dans l'industrie.

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