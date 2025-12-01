 Aller au contenu principal
Recul en vue en Europe pour démarrer le mois de décembre
information fournie par AOF 01/12/2025 à 08:28

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note baissière à l'ouverture de la première séance d'une semaine qui sera notamment ponctuée par l'indice des prix PCE aux Etats-Unis, vendredi. Les investisseurs vont prendre connaissance dans la matinée d'une série de données économiques sur l'activité manufacturière dans la zone euro. Les propos dans la journée de Jerome Powell seront également scrutés avant la décision de politique monétaire de la Fed la semaine prochaine. A Tokyo, ce matin, l'indice Nikkei a reculé de près de 2% après quatre séances consécutives de hausse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Axa

Axa a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans l'assureur italien Prima pour 500 millions d'euros. L'assureur a précisé s'attendre à exercer son option d'achat du solde du capital en 2029 ou 2030. La transaction devrait avoir un impact de 6 points sur le ratio Solvabilité II. Depuis son lancement en 2015, Prima s'est imposé comme le leader de l'assurance directe en Italie, obtenant une position de premier plan avec environ 10% de part de marché en assurance automobile des particuliers en 2024.

Laurent-Perrier

Vendredi, après avoir reculé une bonne partie de la séance, Laurent-Perrier a gagné 0,21% à 96 euros, après l'annonce de résultats mitigés au premier semestre de son exercice 2025-2026. Sur cette période, le résultat opérationnel de la maison de champagne familiale, en repli de 5,7%, s'élève à 36,7 millions d'euros. Il est inférieur aux attentes : 38,8 millions d'euros. En revanche, le chiffre d'affaires est en hausse de 1,5% s'élevant à 134 millions d'euros. Les ventes champagne atteignent les 133,3 millions d'euros, soit une croissance de 3,5%.

SMCP

Vendredi, à Paris, SMCP a progressé de 4,87% à 6,24 euros après l'annonce jeudi du lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital. Si la participation acquise représente plus de 30% du capital de la société, l'acquéreur de ce bloc pourrait être tenu de déposer une OPA sur la totalité des actions SMCP. La maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac dit "accueillir favorablement ce projet qui lui permettrait de stabiliser sa situation actionnariale et de se concentrer sur la poursuite de sa stratégie de développement".

Spie

Spie a annoncé que Trudy Schoolenberg a décidé de démissionner, pour des raisons personnelles, de son mandat d’administratrice indépendante et de quitter le conseil d’administration qu’elle avait rejoint en novembre 2021. Gauthier Louette, président-directeur général, a déclaré : "Je tiens à remercier chaleureusement Trudy Schoolenberg pour son implication et sa précieuse contribution aux travaux de notre conseil d'administration au cours de ces quatre années. Je lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs."

Les chiffres macroéconomiques

La seconde estimation de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre sera publiée à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne, à 10h00 en zone euro et à 15h45 aux Etats-Unis.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en octobre sera connu à 16h00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,13% à 1,16075 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé aujourd'hui en légère hausse, mais affichent un bilan pratiquement équilibré en novembre. Cette séance a été marquée par la panne, qui a affecté plusieurs marchés du CME. Les chiffres de l'inflation en France et en Allemagne sont ressortis à respectivement 0,8% et 2,6%. A Paris, SMCP a progressé après avoir annoncé le lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital. Le CAC 40 a gagné 0,29% à 8122,71 points et a grappillé 0,02% sur l'ensemble du mois. L'EuroStoxx 50 a progressé de 0,25% à 5667,22 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note positive au terme d'une séance à faible volume et écourtée au lendemain de Thanksgiving. Cette séance a également été perturbée par une panne chez CME Group, qui a paralysé les échanges sur les devises, les matières premières et les contrats à terme sur actions. Aucune statistique majeure ne figurait à l'agenda du jour alors que les investisseurs ont déjà dans leur viseur la publication de l'indice des prix PCE, vendredi prochain. Le Dow Jones a progressé de 0,61% à 47716 points et le Nasdaq de 0,65% à 23365 points.

