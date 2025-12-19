Recul en vue en Europe ; la Banque du Japon relève son taux directeur

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en repli pour la dernière séance de la semaine et au lendemain du verdict de la BCE qui a maintenu comme prévu, ses taux d'intérêt inchangés, signant un quatrième statu quo consécutif. Cette nuit, la Banque du Japon a relevé, comme attendu, son principal taux directeur de 25 points de base à 0,75%, au plus haut niveau depuis 1995. Plusieurs statistiques clés seront à surveiller des deux côtés de l'Atlantique. A Paris, Kering a annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir Raselli Franco Group.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

emeis

emeis annonce avoir finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 5,5 années et une marge moyenne sur l’Euribor de 247 points de base. Les financements obtenus permettent le remboursement anticipé des anciens crédits A, B, C et D dont l’encours résiduel à fin octobre 2025 s’élevait à environ 2,9 milliards. Ce remboursement permettra au groupe de solliciter une sortie anticipée du plan de sauvegarde accélérée.

Foncière Inea

Foncière Inea a cédé une plateforme logistique de près de 14 700 m² détenue par sa filiale Flex Park et située à Saint-Ouen-L'Aumône dans le 95. La transaction, d'une montant de 15 millions d'euros, s'inscrit dans la stratégie d'arbitrage initiée par Inea en début d'année.

Renault

Renault a communiqué en saluant le relèvement de sa note de crédit à BBB- par S&P Global, avec une perspective stable. Auparavant, la note était de BB+. Pour le constructeur automobile, l'amélioration de cette note reflète la transformation profonde du groupe et la résilience de son modèle économique. Le changement reflète le succès du renouvellement de la gamme de produits de Renault Group, de sa stratégie multi-énergies et de son expansion en cours à l'international.

Scor

Scor annonce le renouvellement, pour 3 ans, de son mécanisme de capital contingent susceptible d’apporter au groupe des capitaux supplémentaires pour un montant pouvant atteindre 300 millions d’euros en cas de survenance d’événements extrêmes (catastrophes naturelles ou événements affectant la mortalité) ou de baisse significative du cours de bourse des actions ordinaires de la société. Cette solution a pour objectif de protéger les capitaux propres et, par conséquent, la solvabilité du groupe dans de telles hypothèses.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé de 0,1% en novembre alors qu'elles avaient baissé de 0,9% le mois précédent. Les économistes attendaient une hausse de 0,3%. Sur un an, elles ont progressé de 0,6% contre un consensus de +1,6%.

En France, les prix à la production en novembre seront connus à 8h45.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix PCE en octobre et les revenus des ménages en octobre seront communiqués à 14h30 avant les ventes de logements existants en novembre et l'indice Michigan de confiance des consommateurs en décembre à 16h00.

La confiance des consommateurs en décembre sera dévoilée à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,11% à 1,1714 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en territoire positif après avoir pris connaissance du statu quo de la BCE et d'une inflation américaine en recul inattendu pour le mois de novembre. Par ailleurs, la Banque d'Angleterre a abaissé son taux directeur à 3,75%, atteignant ainsi son plus bas niveau en près de trois ans. Au chapitre des valeurs, Groupe ADP, lanterne rouge de l'indice SBF 120, a nettement dévissé. Le CAC 40 s'est adjugé 0,80% à 8150 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 1,08% à 5742 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert, rassurés par les données sur l'inflation en novembre. Celles-ci ont enregistré un recul inattendu. De quoi permettre à la Fed d'être plus accommodante. En outre, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont apparues en ligne avec les attentes. Sur le front des valeurs, Micron Technology a grimpé dans le sillage d'une performance trimestrielle largement meilleure qu'annoncé. Le Dow Jones a progressé de 0,14% à 47951 points et le Nasdaq de 1,38% à 23006 points.