Recul en vue en Europe après de nouvelles annonces douanières

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en repli à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. La prudence est de mise sur fond d'incertitude commerciale après les dernières déclarations de Trump. Le locataire de la Maison-Blanche a annoncé qu'il comptait imposer 35% de surtaxes douanières sur les produits canadiens à partir du 1er août, ajoutant qu'il prévoyait une missive du même ordre à l’Union européenne. Hier, Wall Street a fini en hausse avec des nouveaux pics pour le S&P-500 et le Nasdaq.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carrefour

Carrefour annonce la signature de deux accords portant sur la cession de 9 magasins situés dans les zones identifiées par l'autorité de la concurrence, incluant 5 hypermarchés Carrefour (dont 3 ex-Cora et 1 ex-Casino), 2 Carrefour Market, 1 Carrefour City et 1 magasin Match. Ces cessions devraient être effectives d'ici la fin du premier semestre 2026 et représentent une valorisation totale pour Carrefour de l'ordre de 70 millions d'euros.

Ekinops

Au deuxième trimestre, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires de 28,7 millions, en recul de 2%. L'évolution est identique à taux de change et périmètre constants. Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de la société s'est établi à 57,2 millions d'euros, en repli de 1%. Le variation est identique à taux de change et périmètre constants. La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE (Secure Service Edge), acquise fin mai et consolidée depuis le 1er juin 2025, a contribué pour 0,5 million d'euros au chiffre d'affaires.

Hunyvers

Hunyvers, spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisir et du nautisme, a dévoilé un chiffre d'affaires sur 9 mois à fin mai 2025 de 86,6 millions d’euros, en repli de 5% comparé à la même période de l’exercice précédent. Le groupe confirme l’ensemble des objectifs financiers anticipant toujours un chiffre d’affaires de 130 millions d'euros a minima, avec un quatrième trimestre attendu en croissance de plus de 10%. Cette évolution de l’activité devrait être assortie d’une amélioration de la marge d’exploitation.

Kaufman et Broad

Kaufman et Broad a dévoilé au premier semestre 2025 un résultat net part du groupe à 23,2 millions d'euros contre 21,1 millions. Le résultat opérationnel courant ressort à 38,6 millions contre 34,5 millions. Le chiffre d'affaires global s'affiche à 499,4 millions d'euros HT contre 452,5 millions à la même période en 2024. Au 31 mai 2025, la marge brute s'élève à 104,8 millions contre 97,5 millions. Le taux de marge brute s'établit à 21% contre 21,6%.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation en juin sera connue à 8h45.

Vers 8h30, l'euro cède 0,17% à 1,1682 dollar.

Hier à Paris

Le CAC 40 a poursuivi sa série haussière et affiche un gain de 2,68 % depuis le début de la semaine après un gain aujourd’hui de 0,30 %, à 7 902,25 points. Les autres places européennes ont terminé en ordre dispersé. L’EuroStoxx a cédé 0,10 %, à 5 440,11 points, alors que le FTSE à Londres a repris 1,24 %, à 8 977,03 points, signant un nouveau record historique en clôture. Le Dax s’est contenté d’un plus haut historique en séance. Les investisseurs n’ont pas vraiment réagi aux nouvelles déclarations de Trump qui souhaite relever les taxes sur le cuivre et les produits importés du Brésil.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en territoire positif. En attendant de nouveaux développements sur le front de la guerre commerciale, la saison des résultats a démarré. WK Kellogg a bondi après l'annonce de son rachat par le géant italien de l'agroalimentaire Ferrero pour 3,1 milliards de dollars. Au chapitre des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont connu une baisse inattendue. Le Dow Jones a progressé de 0,43% à 44650 points et le Nasdaq de 0,09% à 20630 points.