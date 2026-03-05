Recul en vue des marchés américains sous la pression des tensions persistantes au Moyen-Orient
Hier, les marchés américains ont terminé en hausse, soutenus par des informations évoquant une possible ouverture de l'Iran à des discussions, ainsi que par l'engagement de Donald Trump à stabiliser les marchés pétroliers. Les annonces du président américain sur l'escorte navale américaine des pétroliers traversant le détroit d'Ormuz, ainsi que la mise en place d'un dispositif d'assurance contre les risques politiques, ont contribué à rassurer les marchés.
Au sixième jour du conflit au Moyen-Orient, l'Iran accuse Israël et les États-Unis de cibler "délibérément" des zones civiles. "Notre peuple est brutalement massacré alors que les agresseurs ciblent délibérément des zones civiles et tout endroit dont ils pensent qu'il infligera le maximum de souffrances et de pertes humaines", affirme le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, dans un message publié sur X.
Selon des informations rapportées par CNBC, le chef du Pentagone, Pete Hegseth annonce que les États-Unis et Israël sont sur le point d'obtenir le contrôle absolu du ciel iranien.
Depuis le déclenchement des frappes alliées samedi dernier., selon l'organisation HRANA (Human Rights Activists News Agency), basée aux Etats-Unis, le bilan humain au sein de la population civile iranienne s'est lourdement aggravé, avec au moins 1 114 décès recensés.
Dans ce contexte, Donald Trump a officiellement nommé Kevin Warsh au poste de président de la Réserve fédérale, selon un communiqué de la Maison Blanche. Si le Sénat confirme cette nomination, l'ancien gouverneur de la Fed succédera à Jerome Powell pour un mandat de quatre ans.
La nomination a été transmise au Sénat plus d'un mois après l'annonce publique de ce choix par le président. Le processus de confirmation pourrait toutefois rencontrer des obstacles. Le sénateur républicain Thom Tillis a indiqué qu'il bloquerait l'examen de la nomination tant qu'une enquête pénale fédérale visant Jerome Powell ne serait pas abandonnée.
Cette enquête porte notamment sur le projet de rénovation du siège de la Réserve fédérale à Washington, estimé à 2,5 milliards de dollars, ainsi que sur le témoignage de Jerome Powell devant le Sénat à propos de ce chantier.
Broadcom dépasse les attentes grâce au boom de l'IA
Du coté des valeurs, Broadcom est attendu en hausse au lendemain des résultats supérieurs aux attentes pour son premier trimestre fiscal, soutenu par une forte croissance de ses activités liées à l'intelligence artificielle. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 2,05 dollars par action et un chiffre d'affaires de 19,31 MdsUSD, au-dessus des estimations des analystes. Les revenus ont progressé de 29% sur un an sur la période close le 1er février.
Kroger devrait reculer après l'annonce de ses prévisions pour 2026 jugées prudentes par le marché. Le distributeur américain de produits alimentaires anticipe sur l'année en cours une croissance de ses ventes identiques, hors carburant, comprise seulement entre 1% et 2%.
Estée Lauder a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur l'acquisition des parts restantes de Forest Essentials, la marque de beauté indienne. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026 et fait suite à la prise de participation minoritaire de Estée Lauder Companies dans Forest Essentials, initialement réalisée en 2008 et portée à 49 % en 2020.
CoreWeave a annoncé la conclusion d'un accord pluriannuel avec la société d'intelligence artificielle Perplexity pour héberger ses charges de travail d'inférence sur l'infrastructure CoreWeave Cloud. Les modalités financières de ce partenariat n'ont pas été divulguées.
Au chapitre statistiques, le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 213 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 23 février, un chiffre stable par rapport au niveau de la semaine précédente (révisé à la hausse de 212 000 à 213 000). Le nombre de nouveaux inscrits est très légèrement inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.
