Recul en vue des indices européens, baisse confirmée de 25 points de base des taux de la Fed

(AOF) - Les Bourses européennes devraient baisser ce jeudi à l'ouverture de la séance, face aux inquiétudes concernant le secteur technologique après les résultats trimestriels décevants d'Oracle. Hier, comme anticipé, la Fed a confirmé une baisse de 25 points de base de ses taux pour s'établir dans une fourchette comprise entre 3,50 et 3,75%. Jerome Powell a réaffirmé sa vigilance concernant l'inflation et la situation du marché de l'emploi, suite à cette décision. "La meilleure chose à faire est de ramener l'inflation à 2%, ce que nous tentons de faire", a t-il déclaré en conférence de presse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica va collaborer avec la fondation Chips-IT, un centre italien de recherche spécialisé dans la conception avancée de circuits intégrés. Cette annonce a été faite à l’occasion de la présentation du plan stratégique 2026-2028 de la fondation. Cette collaboration vise à renforcer la position d'EssilorLuxottica dans les lunettes connectées en favorisant le développement de puces électroniques dédiées aux applications spécifiques à cette catégorie, dans le cadre de l’approche ouverte de Chips-IT.

Exosens

Exosens et Theon annoncent la signature d'un contrat entre le consortium Theon/Hensoldt et l'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) portant sur la fourniture de 100 000 jumelles Mikron aux forces armées allemandes. Il s'agit du contrat le plus important jamais conclu dans l'histoire de la technologie de vision nocturne. Ce contrat intègre 200 000 tubes 16 mm d'Exosens pour une valeur totale de plus de 500 millions d'euros et fait suite aux accords-cadres précédents visant à équiper les forces armées allemandes, avec des livraisons prévues entre 2027 et 2029.

Groupe ADP

Le groupe ADP est confronté aujourd'hui à un contexte urgent et exigeant : réussir la décarbonation du secteur, faire face à une compétition accrue entre les hubs dans un contexte de pression réglementaire et fiscale en France, continuer de se développer pour accompagner la croissance du trafic, certes plus modérée, et gagner en attractivité et différenciation par rapport à ses concurrents. Avec un programme d'investissements de 8,4 milliards d'euros, le groupe ADP entend assumer pleinement son rôle dans la transformation du secteur.

Innelec Multimedia

Innelec Multimedia, spécialiste de l’entertainment et la Pop Culture, a fait état au premier semestre 2025-2026 d'une perte nette part du groupe de 1,51 million d'euros contre une perte de 3,04 millions un an plus tôt à la même période, dans un marché sous tension. Le résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions repasse en territoire positif à 0,15 million d'euros contre -1,3 million. Le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 5% à 47,85 millions d'euros. La marge brute s'affiche à 6,66 millions contre 6,52 millions au premier semestre 2024-2025.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, les données sur les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage et celles sur la balance commerciale en septembre seront publiées à 14h30.

Aux États-Unis, les données sur les stocks des grossistes en septembre seront connues à 16h30 suivies à 16h30 de celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,1695 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé dans le rouge, hormis le footsie, à moins de trois heures du verdict de la Fed, lors d'une séance sans catalyseurs majeurs. Si la perspective d'une baisse des taux directeurs de 25 points de base semble bel et bien actée, des points d'incertitude demeurent quant à l'orientation future de la politique monétaire américaine. Sur le front des valeurs, Medincell s'est distingué favorablement après ses comptes semestriels à l'inverse de M6 qui a été dégradé par JP Morgan. Le CAC 40 a reculé de 0,37% à 8022 points et l'EuroStoxx 50 de 0,29% à 5701 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le vert après l'annonce de la dernière décision de politique monétaire par la Fed en 2025. La Banque centrale américaine a bien réduit ses taux de 25 points de base, soit une troisième baisse d'affilée. Pour Jerome Powell, cette décision n’était pas évidente, compte tenu de la situation économique des Etats-Unis. Côté valeurs, GE Vernova a bondi finissant en tête du S&P 500 à la faveur de ses objectifs financiers 2026 attendus supérieurs à ceux de 2025. Le Dow Jones a gagné 1,05% à 48 057,75 points et le S&P 500 a progressé de 0,67% à 6 886,68 points.