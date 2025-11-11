Recul en vue à Wall Street ; Beyond Meat sur le grill

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en territoire négatif. Les inquiétudes concernant la valorisation élevée du secteur technologique refont surface. Les investisseurs sont par ailleurs dans l'attente de la levée de la fin du "shutdown" qui dure depuis le 1er octobre. Côté valeurs, Microsoft vise un investissement de 10 milliards de dollars dans l'IA au Portugal. De son côté, Beyond Meat est attendu en baisse après avoir réduit ses prévisions de ventes. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq reculent respectivement de 0,24% et de 0,26%

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont démarré la semaine du bon pied dans l'espoir d'une levée de la fin du plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis qui paralyse le pays depuis le 1er octobre dernier. Un accord a été trouvé au Sénat entre la majorité républicaine et quelques démocrates modérés. Wall Street a bénéficié de la bonne orientation des valeurs liées à l'IA, dont Nvidia, sous pression ces derniers jours en raison des inquiétudes à propos de leur valorisation. Le Dow Jones s'est adjugé 0,81% à 47368 points tandis que le Nasdaq a brillé de 2,27% à 23227 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Alphabet

Google va investir environ 5 milliards d'euros en Allemagne, a fait savoir à Reuters une source proche du dossier. Objectif : étendre son infrastructure et la capacité de ses centres de données dans la plus grande économie européenne. Cet investissement inclut un nouveau centre de données à Dietzenbach, près de Francfort, et l'expansion d'un site de Google dans la ville de Hanau, dans la même région.

Beyond Meat

Beyond Meat, dont le titre chute de 9% en avant-Bourse, a déclaré une perte nette de 110,7 millions de dollars au troisième trimestre, contre 26,6 millions un an plus tôt. Le groupe a déclaré affiche une perte ajustée de 47 cents par action contre une perte de 41 cents au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires trimestriel du producteur américain de substituts de viande ressort en recul de 13,3 % à 70,2 millions de dollars, contre 69 millions de dollars attendus.

Microsoft

Microsoft a annoncé son intention d'investir 10 milliards de dollars au cours des prochaines années dans une infrastructure d'intelligence artificielle dans un centre de données situé dans la ville portuaire de Sines, au Portugal, selon Bloomberg. Ce qui en fait l'un des plus grands projets d'investissement dans l'IA en Europe.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum a publié des comptes supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre, dégageant un bpa ajusté de 64 cents contre un consensus de 52 cents. Le groupe pétrolier basé à Houston, qui vient de décider de vendre son activité pétrochimique OxyChem à Berkshire Hathaway pour 9,7 milliards de dollars, a affiché des revenus de 6,7 milliards de dollars, contre 7,1 milliards un an auparavant.

Paramount Skydance

Paramount Skydance, dont le titre avance de 4,5% en avant-Bourse, a publié une perte nette de 0,01 dollar par action diluée au troisième trimestre, contre un résultat nul un an plus tôt. Les analystes anticipaient un bénéfice de 0,40 dollar. Le chiffre d'affaires sur la période de trois mois close au 30 septembre a reculé à 4,12 milliards de dollars, contre 6,73 milliards l'année précédente et un consensus de 6,86 milliards de dollars