Recul en vue à Wall Street après l'indice PCE

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en baisse à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Plusieurs statistiques figurent à l'agenda de ce vendredi dont l'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, qui est ressorti en ligne avec les attentes. Le déficit de la balance commerciale s'est creusé en juillet. Côté valeurs, le groupe d'informatique Dell devrait reculer en raison de la rentabilité décevante de la division abritant les serveurs. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq reculent respectivement de 0,26% et de 0,44%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse lors de l'avant-dernière séance de la semaine. Les investisseurs ont été rassurés par les bons résultats trimestriels récoltés par Nvidia, qui a cédé 0,82% mais aussi par le PIB au deuxième trimestre qui a progressé plus que prévu. La publication de l'indice PCE pour juillet, indicateur d'inflation privilégié par l'institution monétaire, est attendue vendredi. Le Dow Jones qui a atteint un nouveau sommet en clôture, tout comme le S&P 500, a progressé de 0,16% à 45636 points. Le Nasdaq a gagné 0,53% à 21705 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix PCE américain a progressé de 2,6% en juillet, en rythme annuel, comme attendu, après 2,6% en juin. En rythme mensuel, il s'élève à 0,2% comme attendu, après +0,3% en juin. En version core, il a augmenté de 2,9% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,8% en juin. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

Les États-Unis ont enregistré un déficit de la balance commerciale de 103,60 milliards de dollars en juillet. Il était attendu à 90,20 milliards de dollars, après 84,85 milliards de dollars en juin.

Les revenus des ménages ont augmenté de 0,4% en juillet aux Etats-Unis, en ligne avec les attentes après une hausse de 0,3% en juin. La consommation a progressé de 0,5%, comme attendu, après une augmentation de 0,4% en juin.

L'indice des directeurs d'achat de Chicago pour août sera connu à 15H45 et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en août avant 16h00.

Les valeurs à suivre

Alibaba

Le groupe Internet chinois, Alibaba, devrait progresser à la faveur de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au premier trimestre, clos fin juin, il a ainsi vu son bénéfice net bondir de 76% à 42,38 milliards de yuans (5,92 milliards de dollars). Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a chuté de 10% à 14,75 yuans ou 2,06 dollars alors que le consensus s'élevait à 14,16 yuans.

Autodesk

L'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur Autodesk est attendu en forte hausse après avoir relevé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, de l'exercice 2026, le concurrent de Dassault Systèmes a enregistré un bénéfice net de 313 millions de dollars, soit 1,46 dollar par action, contre un bénéfice de 282 millions de dollars, soit 1,30 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, Autodesk a généré un bénéfice par action de 2,62 dollars, surpassant le consensus s'élevant à 2,45 dollars.

Dell

Le groupe d'informatique Dell devrait reculer en raison de la rentabilité décevante de la division abritant les serveurs. Au deuxième trimestre, clos début août, Dell a vu son bénéfice net augmenter de 32% à 1,16 milliard de dollars, soit 1,70 dollar par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,32 dollars, là où le marché ciblait 2,30 dollars. Les revenus ont bondi de 19% à 29,80 milliards de dollars, ressortant au-dessus des attentes : 29,2 milliards de dollars.

Marvell Technology

Marvell Technology est attendu dans le rouge en raison de perspectives moins favorables que prévu. Au deuxième trimestre, clos début août, de l'exercice 2026, le fabricant de puces a généré un bénéfice net de 194,8 millions de dollars, ou 22 cents par action, contre un profit de 177,9 millions, ou 21 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 67 cents, en ligne avec le consensus

PepsiCo

PepsiCo augmenté sa participation dans le fabricant de boissons énergisantes Celsius Holdings grâce à un accord de 585 millions de dollars. L'opération, dans le cadre de laquelle le géant du soda a acheté 5 % des actions privilégiées de Celsius, porte la participation de PepsiCo dans la société à environ 11 % après conversion. PepsiCo avait payé 550 millions de dollars pour une participation de 8,5 % dans Celsius en 2022.

Ulta Beauty

Les ventes d'Ulta Beauty au second trimestre 2025 ont augmenté de 9,3% sur un an pour atteindre 2,8 milliards de dollars. Sur cette période, le distributeur de produits de beauté indique que sa marge brute a augmenté de 11,6% pour s'établir à 1,1 milliard de dollars contre 978,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Sur ce trimestre, le bénéfice d'exploitation s'est établi à 344,9 millions de dollars, contre 329,2 millions de dollars un an avant. Le bénéfice net a augmenté de 3,3% pour atteindre les 260,9 millions de dollars.