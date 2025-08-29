À Toulon, Macron et Merz veulent relancer la dynamique franco-allemande

Le président français Emmanuel Macron serre la main du chancelier allemand Friedrich Merz

La France et l'Allemagne ont annoncé vendredi vouloir lancer une nouvelle dynamique de coopération bilatérale, avec au coeur de leur agenda, les grands dossiers internationaux, comme la situation en Ukraine, à Gaza et le nucléaire iranien, ainsi que la convergence en matière de sécurité et de défense.

"Nos efforts pour obtenir une paix juste et durable (en Ukraine) sont au coeur de notre agenda. Cette paix, c'est ce que nous voulons, c'est ce que veut aussi le président ukrainien et je le dis avec d'autant plus de force et de solidarité après ces derniers jours où les attaques ont repris avec force", a déclaré le président Emmanuel Macron au sortir d'un conseil des ministres franco-allemand qui s'est tenu à Toulon (Var).

La France et l'Allemagne s'efforceront de renforcer la sécurité de l'Ukraine ainsi que son secteur de la défense. Paris et Berlin ont également annoncé qu'ils allaient augmenter leurs financements destinés à la production de matériel militaire en Ukraine.

Lors de leurs discussions, Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont aussi évoqué les solutions de court terme pour Gaza. Le chef de l'Etat a rappelé la décision française de reconnaître en septembre un Etat de Palestine, pas suivie par l'Allemagne, mais a tout de même salué "la décision très courageuse de cesser toute exportation d'armement susceptible d'être utilisé à Gaza" par Berlin.

"L'agenda de politique commerciale de l'Union européenne est un autre grand sujet sur lequel le chancelier et moi même avons souhaité donner une nouvelle impulsion dans le contexte d'instabilité toujours plus grande des relations commerciales", a indiqué Emmanuel Macron.

Paris et Berlin se sont dits déterminé défendre ensemble la souveraineté numérique de l'Union européenne, alors que l'administration américaine a chargé ses diplomates postés en Europe de lancer une campagne de lobbying pour former une opposition aux réglementations sur les services numériques du bloc.

"Nous avons dit aux Etats-unis que la façon dont l'UE régule son marché numérique est sa propre affaire", a déclaré Friedrich Merz lors de la conférence de presse commune.

Pour relancer la dynamique franco-allemande, huit groupes de travail se sont penchés sur différents domaines de coopération afin d'élaborer un agenda économique commun, a précisé Emmanuel Macron.

"L'Allemagne et la France s'engagent à renforcer leur coordination bilatérale afin de montrer la voie dans la mise en place d'un marché européen de l'énergie compétitif, sûr, durable et décarboné", peut-on lire dans un document de travail.

"Compte tenu de l'aggravation des tensions géopolitiques et des défis commerciaux croissants auxquels sont confrontés l'Union européenne et les entreprises européennes, il est plus important que jamais que la France et l'Allemagne renforcent leur coopération en matière de sécurité commerciale et économique", ajoutent les dirigeants.

Dans le domaine de la défense, Paris et Berlin se sont notamment engagés à continuer de développer le Système principal de combat terrestre (MGCS), ou char du futur, qui doit succéder aux chars Leclerc français et Leopard 2 allemands à l'horizon 2040.

Les deux pays disent également vouloir trouver des solutions pour dépasser les blocages du projet d'avion de combat du futur (Scaf) élaboré avec l'Espagne, qui a connu des retards et est victime de querelles intestines entre Paris et Berlin sur le partage des tâches et les droits de propriété intellectuelle.

Le Scaf vise à remplacer à partir de 2040 le Rafale français et les Eurofighters allemands et espagnols par un avion de combat de cinquième génération.

(Rédigé par Kate Entringer)