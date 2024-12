Recul du dollar australien : statu quo avant une nouvelle baisse des taux ?

(AOF) - La devise australienne perd 0,41% à 0,6077 euro : si la Banque de réserve d'Australie n'a pas modifié sa politique monétaire lors de sa dernière réunion de 2024, une baisse des taux semble désormais plus probable au début 2025. Comme attendu, son principal taux directeur est resté fixé à 4,35%. "Alors que l'inflation globale a considérablement diminué et restera inférieure pendant un certain temps, l'inflation sous-jacente est plus révélatrice de la dynamique de l'inflation, et elle reste trop élevée" a relevé l'institution.

Le conseil des gouverneurs ajoute cependant qu'il "commence à croire que l'inflation se rapproche durablement de l'objectif fixé ". La Banque de réserve d'Australie a par ailleurs dû admettre que la croissance économique au troisième trimestre était plus faible que prévu.

"Il reste encore beaucoup de temps avant la prochaine réunion à la mi-février. Deux rapports sur le marché du travail et les chiffres de l'inflation pour le quatrième trimestre seront publiés d'ici là", explique Commerzbank. "Le marché suivra donc ces données de très près dans les semaines à venir afin de déterminer ce à quoi il faut s'attendre en février." Pour autant, le spécialiste s'attend à ce que la RBA réduise ses taux d'intérêt en février.