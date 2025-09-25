Recul du CAC 40 et des indices européens avant les chiffres de l'inflation américaine

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge après la publication de nombreux résultats d'entreprises à Paris. Trigano a fini en tête de l'indice SBF 120 après l'annonce d'un retour à la croissance pour 2025/2026. En revanche, Quadient a fini lanterne rouge au sein du marché du SRD après avoir abaissé ses objectifs annuels. Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'indice PCE américain du mois d'août. le CAC 40 a enregistré une deuxième séance de suite de baisse, perdant 0,41%, à 7795 points. L'Eurostoxx 50 a cédé 0,46%, à 5439 points.

En Europe, H&M a grimpé de 9,78%, à 171,25 couronnes suédoises, après sa performance solide réalisée au troisième trimestre. Au plus haut de la séance, l'action a grimpé de 11,89 %, soit sa plus forte hausse intrajournalière depuis le 27 mars 2024, date à laquelle elle avait bondi de 16,80 %. Le géant de l'habillement a déclaré un bénéfice net de 3,2 milliards de couronnes (340 millions de dollars), contre 2,3 milliards de couronnes un an plus tôt. Le bénéfice d'exploitation s'élève à 4,9 milliards, contre 3,7 milliards attendus après 3,5 milliards au troisième trimestre 2024.

À Paris, Trigano (+5,83% à 150,60 euros) a enregistré la plus forte progression au sein de l'indice SBF 120, après l'annonce d'une progression de son activité attendue sur son prochain exercice : 2025/2026. Toutefois, sur l'ensemble de son exercice fiscal 2024-2025, le fabricant de camping-cars a généré des revenus de 3,66 milliards d'euros, en repli de 6,8%, ou de 11,1% à périmètre et change constants. Dans le détail, l'activité Véhicules de loisirs a connu une baisse de 6,9%, à 3,483 milliards d'euros, avec notamment un repli de 11,8%, à 2,76 milliards d'euros pour les ventes de camping-cars.

Quadient (-17,82% à 13,10 euros) a été relégué à la dernière marché du SRD après avoir abaissé ses objectifs annuels. La plateforme mondiale d'automatisation intelligente facilitant des transactions professionnelles et sécurisées anticipe désormais un léger recul organique de ses ventes alors qu'elle prévoyait auparavant une accélération de la croissance organique. Le résultat opérationnel courant 2025 est dorénavant attendu dans une fourchette allant de stable à un léger recul organique.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice de confiance du consommateur mesuré par Gfk ressort en septembre à -22,3 contre un consensus de -23,3 après -23,5 en août.

En septembre 2025, la confiance des ménages est stable. À 87, l'indicateur qui la synthétise est inchangé et demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024). Le solde d'opinion relatif à la capacité d'épargne future des ménages atteint un maximum historique.

À la fin du deuxième trimestre 2025, la dette publique au sens de Maastricht s'établit à 3 416,3 milliards d'euros, soit une augmentation de 70,9 milliards d'euros, après +40,2 milliards d'euros au trimestre précédent. Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), elle s'établit à 115,6%, après 113,9 % au premier trimestre 2025.

La Banque nationale suisse (BNS) maintient son taux directeur à 0%. " La pression inflationniste n'a guère changé depuis le deuxième trimestre. La politique monétaire contribue à maintenir l'inflation dans la plage de stabilité des prix et soutient l'activité. La BNS continuera d'observer la situation et adaptera si nécessaire sa politique monétaire afin de garantir la stabilité des prix ", précise la banque centrale.

La masse monétaire M3 dans la zone euro a enregistré une croissance de 2,9% en rythme annuel en août, alors que les économistes anticipaient une hausse de 3,3%. Elle est ressorti à 3,4% en juillet. M3 est un indicateur utilisé par la Banque centrale européenne pour anticiper l'évolution de l'inflation.

Le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 3,8 % au deuxième trimestre, là où les analystes espéraient une hausse de 3,3 %. Sur les trois premiers mois de l'année, PIB avait reculé de 0,5%.

Aux États-Unis, les ventes de logements existants se sont élevées à 4 millions d'unités au mois d'août, soit une légère baisse par rapport aux 4,01 millions enregistrées en juillet. Toutefois, les analystes redoutaient un repli plus important à 3,96 millions.

Selon des données préliminaires du mois d'août, les commandes de biens durables ont rebondi de 2,9 %, après une baisse de 2,7 % en juillet. Les analystes tablaient sur un léger repli de 0,3 %. En données core (hors éléments de transport), elles ont progressé de 0,4 %, contre une prévision à -0,1 % et un précédent à +1,1 %.

Aux États-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont diminué, alors qu'elles étaient attendues en très légère hausse. Elles se sont établies à 218 000, contre un précédent à 232 000 (chiffre révisé à la hausse) et des attentes à 233 000.

Selon une première estimation, le déficit de la balance commerciale américaine s'est réduit au mois d'août. Il s'est installé à 85,50 milliards de dollars, contre une prévision à 95,70 milliards de dollars et un précédent à 103,60 milliards de dollars.

Vers 17h40, l'euro perd 0,55% à 1,1676 dollar.