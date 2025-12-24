 Aller au contenu principal
Recul des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 14:40

Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis ont atteint 214 000 lors de la semaine du 20 décembre, à comparer avec un chiffre de 224 000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.

Leur moyenne mobile sur quatre semaines, plus représentative de la dynamique de fond, s'établit quant à elle à 216 750, contre 217 500 la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est en revanche accru de 38 000 à 1,923 million lors de la semaine du 13 décembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles).

